تفاصيل المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة تزوير محررات رسمية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامة بتزوير المحررات الرسمية وشهادات بدائرة قسم شرطة المرج.

تفاصيل القضية

وكشفت المعلومات والتحريات أن المتهم يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على تزوير المحررات الرسمية وشهادات وروجا لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب ضحاياهما.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهعلى هاتف محمول.