أحترم ترامب ولكن.. هرتسوج ردا على العفو عن نتنياهو: إسرائيل دولة ذات سيادة

علق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العفو، مؤكدا أن إسرائيل تتمتع بسيادة كاملة، وأن أي طلب عفو يُدرس وفق الإجراءات القانونية المتبعة والظروف المحيطة، وذلك خلال مقابلة مع موقع بوليتيكو الأمريكي.



وقال هرتسوج: "أحترم صداقة الرئيس ترامب ورأيه، لكنه من الضروري احترام سيادة إسرائيل ونظامها القانوني"، مضيفًا أن أي قرار سيتم اتخاذه بما يخدم مصلحة الشعب أولاً، دون الدخول في تفاصيل رد فعل ترامب المحتمل إذا لم يُمنح العفو.

وأكد الرئيس الإسرائيلي أن الطلب استثنائي وسيُنظر إليه بجدية، مشيرًا إلى وجود سابقة في منح العفو في قضايا سابقة، لكن كل حالة تُقيّم بحسب ظروفها الخاصة.



كان نتنياهو قد قدم طلب العفو مطلع الأسبوع، وأشار في وقت سابق في فيديو باللغة الإنجليزية إلى أن التحقيقات ضده "باطلة" واصفًا المحاكمة بأنها "كوميديا" تستمر منذ سنوات، متهمًا مكتب النائب العام بـ"الرغبة في عزله".