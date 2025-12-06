وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم، بعقد اجتماع بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، ومنها (مدينة رأس الحكمة الجديدة – سملا وعلم الروم )، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة قطاعات الساحل الشمالى الغربى.

وفي مستهل الاجتماع، استمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي عن موقف الأعمال وتسليم الأراضي بمنطقة رأس الحكمة الجديدة، والمشروعات الجارية بالمنطقة، ومنها منظومة مياه الشرب والري، وأعمال القطع والتسوية للأراضي، وموقف تسليم الأراضي.

بجانب استعراض مستجدات موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق للأراضى البديلة بالمرحلة العاجلة بمنطقة "شمس الحكمة"، والتي تشمل أعمال الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والري، والمخصصة لأصحاب التواجدات والمدرسة التجريبية التي تم دخولها الخدمة العام الدراسي الحالي.

و ستشتمل المنطقة البديلة وفقاً للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية، ومشروع الأراضي البديلة للمنقولين من مشروع رأس الحكمة جنوب الطريق الدولي الساحلي.

كما تابع وزير الإسكان، مستجدات موقف أعمال تنمية الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة التجمع العمراني الجديد "سملا وعلم الروم"، شاملة استعراض موقف تسليم الأراضي والمخطط الخاص بالمنطقة، وحصر التواجدات، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة.

وأكد وزير الإسكان، خلال الاجتماع، أن قطاع الساحل الشمالي الغربي من أهم القطاعات التنموية ويحظى بمتابعة دورية من القيادة السياسية نظرًا لأهمية المشروعات التي يتم تنفيذها في تلك المنطقة التي تشمل العديد من الفرص الواعدة، بما يتطلب من القائمين على تلك المشروعات ببذل مجهود كبير لتنفيذ والانتهاء من كافة المشروعات لتحقيق المستهدف من تنفيذها وهي تعظيم الاستفادة من كافة الفرص والامكانات الموجودة بتلك المنطقة.

كما أكد المهندس شريف الشربيني متابعته الشخصية لمشروعات مدينة العلمين الجديدة ومارينا وقطاع الساحل الشمالي الغربي بالكامل، موجها كل المسؤولين في هذا النطاق بإعداد تقارير دورية والعرض عليه شخصيًا تتضمن الموقف التنفيذي لكافة المشروعات الجاري العمل