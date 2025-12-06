قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أولياء الأمور يطالبون بعودة البوكليت وزيادة الأسئة المقالية في امتحانات الثانوية العامة
تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين في مشاجرة ملهى ليلي
صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
سقوط كراكة أثناء أعمال التطهير بترعة الإسماعيلية ونجاة السائق
قبل انهيار النظام.. تسريبات الأسد و لونا الشبل تكشف نظرته للسوريين والجيش
الضرائب تلزم الممولين من مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني بالتسجيل خلال هذه المدة
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يبدأ جولته في الأردن ويشارك في ندوة "الكنيسة بين وحدة الإيمان والتأثير المجتمعي"
الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة
تشكيل منتخب مصر لمواجهة الإمارات في بطولة كأس العرب
هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
تزايد التوتر بين طوكيو وبكين.. مناورات صينية بطائرات مقاتلة قرب جزيرة أوكيناوا اليابانية
حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى

وزير الاسكان خلال الاجتماع
وزير الاسكان خلال الاجتماع
آية الجارحي

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم، بعقد اجتماع بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، ومنها (مدينة رأس الحكمة الجديدة – سملا وعلم الروم )، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة قطاعات الساحل الشمالى الغربى.

وفي مستهل الاجتماع، استمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي عن موقف الأعمال وتسليم الأراضي بمنطقة رأس الحكمة الجديدة، والمشروعات الجارية بالمنطقة، ومنها منظومة مياه الشرب والري، وأعمال القطع والتسوية للأراضي، وموقف تسليم الأراضي.

بجانب استعراض مستجدات موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق للأراضى البديلة بالمرحلة العاجلة بمنطقة "شمس الحكمة"، والتي تشمل أعمال الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والري، والمخصصة لأصحاب التواجدات والمدرسة التجريبية التي تم دخولها الخدمة العام الدراسي الحالي.

و ستشتمل المنطقة البديلة وفقاً للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية، ومشروع الأراضي البديلة للمنقولين من مشروع رأس الحكمة جنوب الطريق الدولي الساحلي.

كما تابع وزير الإسكان، مستجدات موقف أعمال تنمية الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة التجمع العمراني الجديد "سملا وعلم الروم"، شاملة استعراض موقف تسليم الأراضي والمخطط الخاص بالمنطقة، وحصر التواجدات، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة.

وأكد وزير الإسكان، خلال الاجتماع، أن قطاع الساحل الشمالي الغربي من أهم القطاعات التنموية ويحظى بمتابعة دورية من القيادة السياسية نظرًا لأهمية المشروعات التي يتم تنفيذها في تلك المنطقة التي تشمل العديد من الفرص الواعدة، بما يتطلب من القائمين على تلك المشروعات ببذل مجهود كبير لتنفيذ والانتهاء من كافة المشروعات لتحقيق المستهدف من تنفيذها وهي تعظيم الاستفادة من كافة الفرص والامكانات الموجودة بتلك المنطقة.

كما أكد المهندس شريف الشربيني متابعته الشخصية لمشروعات مدينة العلمين الجديدة ومارينا وقطاع الساحل الشمالي الغربي بالكامل، موجها كل المسؤولين في هذا النطاق بإعداد تقارير دورية والعرض عليه شخصيًا تتضمن الموقف التنفيذي لكافة المشروعات الجاري العمل

وزير الاسكان اخبار مصر مال واعمال المهندس شريف الشربيني احبار مصر منطقة رأس الحكمة تسليم الأراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

