توقيع عقد تخصيص أرض لإقامة مشروع عمراني بالتجمع السادس بالقاهرة الجديدة

تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفي إطار حرص الوزارة على دعم الشراكات المؤسسية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ، شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراسم توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بالتجمع السادس بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لإقامة مشروع نشاط عمراني متكامل.

وقّع العقد كلٌ من المهندس أحمد علي ممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،و مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكد المهندس أحمد علي أن هذا التخصيص يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير بسرعة دفع العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة لتوفير مجتمعات عمرانية مخططة ومكتملة الخدمات.

ومن جانبها، أوضحت السيدة مي عبد الحميد أن المشروع يمثل إضافة قوية لمحفظة الصندوق، ويدعم توجه الدولة نحو التوسع في المشروعات العمرانية المتكاملة، وتوفير وحدات وخدمات تُلبي احتياجات المواطنين وفق معايير جودة أعلى.

ويأتي هذا التعاون استكمالًا للشراكة الممتدة بين صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية، وبما يعزز التنمية العمرانية المستدامة في مدينة القاهرة الجديدة ومدن الجيل الرابع.

وتؤكد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استمرارها في توفير المناخ الداعم للمشروعات الاستثمارية والخدمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.