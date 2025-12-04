قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشاوى إنتخابية.. ضبط أحد أنصار مرشح برلمانى في سوهاج
القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين في سوهاج
دعارة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالشيخ زايد
الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل
انتخابات الدوائر الملغاة.. شكاوى من الصحفيين بمنع التصوير داخل اللجان
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
اقترب من الحسم.. مهاجم مصري على أعتاب برشلونة| ما القصة؟
القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مساعد وزير الخارجية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أحدث مكتب للتصديقات
مجـ زرة خلف القضبان | استشهاد أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.. وبيان عاجل من حماس
سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-12-2025
عودة اللجان بـ20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحة
اقتصاد

توقيع عقد تخصيص أرض لإقامة مشروع عمراني بالتجمع السادس بالقاهرة الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان
علياء فوزى

تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفي إطار حرص الوزارة على دعم الشراكات المؤسسية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ، شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراسم توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بالتجمع السادس بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لإقامة مشروع نشاط عمراني متكامل.

وقّع العقد كلٌ من المهندس أحمد علي ممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،و مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكد المهندس أحمد علي أن هذا التخصيص يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير بسرعة دفع العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة لتوفير مجتمعات عمرانية مخططة ومكتملة الخدمات.

ومن جانبها، أوضحت السيدة مي عبد الحميد أن المشروع يمثل إضافة قوية لمحفظة الصندوق، ويدعم توجه الدولة نحو التوسع في المشروعات العمرانية المتكاملة، وتوفير وحدات وخدمات تُلبي احتياجات المواطنين وفق معايير جودة أعلى.

ويأتي هذا التعاون استكمالًا للشراكة الممتدة بين صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية، وبما يعزز التنمية العمرانية المستدامة في مدينة القاهرة الجديدة ومدن الجيل الرابع.

وتؤكد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استمرارها في توفير المناخ الداعم للمشروعات الاستثمارية والخدمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

تنمية عمرانية مستدامة

