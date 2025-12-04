محافظ البحيرة تتابع سير العملية الانتخابية وانتظام فتح اللجان بانتخابات مجلس النواب 2025 فى يومها الثانى

انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم فعاليات اليوم الثانى من انتخابات مجلس النواب 2025 بثلاث دوائر انتخابية بمحافظة البحيرة .

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في موعدها المحدد، ووصول السادة المستشارين وأعضاء اللجان دون أي معوقات، إيذانًا ببدء عملية التصويت واستقبال الناخبين

جاء ذلك خلال متابعة محافظ البحيرة لسير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي كافة الجهات المعنية والأمنية.

حيث يتم التواصل بشكل لحظي مع رؤساء المراكز والمدن من خلال تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة سير العمل داخل اللجان العامة والفرعية، والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين المقار الانتخابية وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين، لضمان سير العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنضبطة.

وتُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر تشمل الدائرة الأولى قسم دمنهور و مركز دمنهور ، كما تشمل الدائرة الثالثة مركز أبو حمص و مركز إدكو وتضم الدائرة الثامنة مركز شبراخيت و مركز إيتاي البارود .

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 264 مركزًا، تضم 297 لجنة انتخابية، و يصل إجمالي عدد الناخبين بهذه الدوائر إلى مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.

وتدعو الدكتورة/ جاكلين عازر أبناء البحيرة للمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، مؤكدة أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بالحياد والشفافية، وتذليل أي عقبات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل لائق .