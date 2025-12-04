رئيس جامعة بنها الأسبق يشيد بطلاب الثانوي النشطاء على منصة ذكاء اصطناعي يابانية

أشاد الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق بإقبال طلاب الصف الأول الثانوي على منصة "كيريو" اليابانية التعليمية ، وذلك بعد إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المقررات الدراسية.



وأكد “شمس الدين” أن إقبال الطلاب على المنصة يؤكد وعيهم بأهمية ودور الذكاء الاصطناعي والاطلاع على أحدث التقنيات العالمية، خاصة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي وبناء جيل قادر على المنافسة عالمياً.



وأشار رئيس جامعة بنها الأسبق إلى تأهيل الطلاب للتعامل مع مستحدثات العصر والتي يتطلبها سوق العمل الحديث ومنها تعلم البرمجة والتى تمثل أحد المحاور الأساسية لبناء قدرات الطالب المصري في العصر الرقمي ، وتأهيله للمنافسة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومواكبة التطورات العالمية.



وكان تقرير صادر عن منصة Qureo اليابانية – وهي منصة تعليمية أتاحها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، الدكتور محمد عبد اللطيف، من خلال اتفاق مع الجانب الياباني لطلاب الصف الأول الثانوي – إلى أن أكثر من ٧٥٦ ألف طالب مصري نشطون على المنصة التي تقدّم محتوى تدريبيًا متميزًا في مجالي البرمجة والذكاء الاصطناعي، وفقًا للمناهج اليابانية المعتمدة.



كما أوضح التقرير أن أكثر من 256 ألف طالب قد أنهوا أو اجتازوا 17 فصلًا تدريبيًا تساعد الطلاب على حل المشكلات والابتكار والتعاون والتطبيق العملي، وذلك عبر فريق من المتخصصين الذين ينقلون خبراتهم العملية والنظرية إلى طلاب الصف الأول الثانوي أونلاين.



وأشار الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن منصة Qureo ستتاح قريبًا لطلاب مدارس التعليم الفني.