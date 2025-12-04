سيات إبيزا هاتشباك بسعر 700 ألف جنيه.. الموديل والمواصفات

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، سيات إبيزا موديل 2021، وتنتمي إبيزا لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات سيات إبيزا موديل 2021 الخارجية

تظهر سيارة سيات إبيزا موديل 2021 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار سيات، وتم تثبيت شعار شركة سيات علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، و بها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .

محرك سيات إبيزا موديل 2021

تستمد سيارة سيات إبيزا موديل 2021 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 820 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سيات إبيزا موديل 2021 الداخلية

زودت مقصورة سيارة سيات إبيزا موديل 2021 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر سيات إبيزا موديل 2021

يبلغ سعر سيارة سيات إبيزا موديل 2021 في سوق السيارات المصري للمستعمل 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .