فن وثقافة

رواية جديدة تهزّ المعادي.. عزف على جثث النساء للسيد فلاح

الكاتب والصحفي والروائي السيد فلاح
الكاتب والصحفي والروائي السيد فلاح

صدرت عن دار نيو بوك للنشر والتوزيع رواية «عزف على جثث النساء» للكاتب والصحفي والروائي السيد فلاح، ضمن أحدث إصدارات الموسم الثقافي استعدادًا لانطلاق الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، وتنتمي الرواية إلى أدب الغموض البوليسي والرعب النفسي، مقدمة طرحًا جديدًا في عالم الجريمة والسرد البوليسي العربي.


تدور أحداث الرواية في حي المعادي بالقاهرة، الذي يهتزّ على وقع سلسلة جرائم مرعبة؛ إذ تُكتشف في كل جريمة جثة امرأة موضوعة أمام آلة موسيقية، بينما يترك القاتل نوتة موسيقية ناقصة تحمل توقيعه، لتتحول مشاهد الجرائم إلى ما يشبه سيمفونية دموية تتصاعد نغماتها مع كل ضحية.

ويقود المقدم حسام فريق التحقيق لفك لغز هذه الجرائم غير المسبوقة، ليجد نفسه أمام قاتل مهووس يرى نفسه مايسترو، لا مجرمًا، ويستخدم الموسيقى كسلاح قتل، مجبرًا ضحاياه على العزف حتى لحظاتهم الأخيرة، حيث تختلط الأنامل المرتجفة بالدماء فوق مفاتيح البيانو وأوتار الكمان.

ومع القبض على الجاني وتقديمه للمحاكمة، يكشف المتهم عن هوس مرضي يجعله يعتقد أنه «مؤلف موسيقي" يستخدم الدماء كحبر والأجساد كأوتار لإتمام معزوفة موروثة عن والده الملحن، قبل أن يصدر حكم الإعدام بحقّه، لتُطوى صفحة «اللحن الملعون».

وتتميز الرواية بإيقاع سريع وأسلوب سينمائي في بناء المشاهد والشخصيات، إلى جانب غوصها في أعماق النفس البشرية بما تحمله من هوس وجنون ورغبة في السيطرة، ما يجعلها إضافة لافتة للأدب البوليسي العربي.

عن الكاتب

الدكتور السيد فلاح كاتبٌ وصحفي وروائي مصري، حاصل على الماجستير والدكتوراه من معهد الدراسات الأفروآسيوية – جامعة قناة السويس، شغل مواقع قيادية بعدد من الصحف المصرية، وتولى رئاسة تحرير صحف ومواقع من بينها: «الأحرار، أخبار الدولة، إرادة نيوز، قد الدنيا، الحوار»، وعمل كاتبًا صحفيًا بجريدة «اليوم السابع» أكثر من خمسة عشر عامًا، كما يعدّ مؤسسًا ورئيسًا لتحرير موقع «الهدهد».

يُعرف فلاح بأسلوبه التحليلي العميق وقدرته على المزج بين الحسّ الصحفي والخيال الأدبي، ليُقدّم صوتًا سرديًا يجمع بين الدقة والتشويق والبعد النفسي.


