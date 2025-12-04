وصلت 160.. ارتفاع عدد الطعون على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب

ارتفع عدد الطعون الانتخابية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الأولى بالمرحلة الثانية، والتي أعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى 160 طعنا.

على جانب آخر، لفظ المرشح سعيد عبد الواحد أنفاسه الأخيرة، في اليوم التالي من الانتخابات المقرر إقامتها يومي 3 و4 ديسمبر الجاري، في الوقت الذي يتابع فيها إجراء انتخابات مجلس النواب 2025، عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وأعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بالمرشح سعيد عبد الواحد وفاته صباح اليوم، الخميس، وكتب أحد القائمين عليها: «الحاج سعيد عبد الواحد في ذمة الله»، وسط حالة من الحزن الشديد التي انتابت أهالي المنطقة، الذين انهالوا بالدعاء له.

وتعقد غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرا لمتابعة سير العملية الانتخابية باللجان الفرعية التي فتحت أبوابها داخل جمهورية مصر العربية أبوابها للتصويت لليوم الثاني والأخير فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات، اليوم الخميس، والإعادة بالدائرة الثانية بمركز إطسا بالفيوم، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن.

وبدأت عملية التصويت فى اليوم الثاني من انتخابات الدوائر الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، وتعقبها عملية الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين.

وتجرى عمليات التصويت فى 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة فى 7 محافظات والتى يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.

