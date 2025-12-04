بدء أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في عين شمس

بدات محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى مجمع محاكم العباسية، أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة داخل أحد العقارات بمنطقة عين شمس.

تفاصيل الواقعة





تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام عدد من الأشخاص بالحفر أسفل عقار سكني تفتيشًا وبحثًا عن الآثار بشكل غير مشروع، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر لفحص البلاغ وبالانتقال إلى موقع الحادث، وبإجراء التحريات، تبين أن 3 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًّا تخصص في أعمال التنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة.





وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين أثناء قيامهم بالحفر، وضبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب، منها فئوس ومعاول ومعدات حفر بدائية وسلم وسلك كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.