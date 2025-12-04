السبت| محاكمة عصام صاصا و15آخرين في مشاجرة ملهى ليلي المعادي

تنظر المحكمة المختصة، السبت المقبل 6 ديسمبر، أولى جلسات محاكمة عصام صاصا و15 متهمًا آخرين في مشاجرة ملهى ليلي المعادي بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة



وكانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، تحفظت على سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا، إثر المشاجرة التي وقعت صباح اليوم، الثلاثاء، داخل أحد الملاهي الليلية بكورنيش المعادي.





‎البداية عندما توجه مطرب المهرجانات عصام صاصا بصحبة مجموعة من الأشخاص إلى ملهى ليلي بالمعادي لتقديم فقرة غنائية، وأثناء الدخول، نشبت مشاجرة بين صاصا ومرافقيه وبين أمن الملهى التابعين لصاحب الملهى، اعتدى خلالها الجاردات على أحد مرافقي صاصا، ما دفع الأخير إلى الاستعانة بآخرين.