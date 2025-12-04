قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
أخبار البلد

العمل: ختام ورش ربط دليل التصنيف المهني المصري بالأوروبي بقطاعات حيوية

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

أعلنت وزارة العمل ختام سلسلة ورش العمل المتخصصة التي نُظِّمت خلال الأسابيع الماضية لتحديث دليل التصنيف المهني المصري في ثلاثة قطاعات استراتيجية هي: الصحة، الطيران، والإنتاج الحربي، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير معايير المهارات ومواءمتها مع النظم الدولية، وبخاصة التصنيف المهني الأوروبي..وقالت هند محمد مدير عام الادارة العامة لمعلومات سوق العمل ان هذه الخطوة تأتي  ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة المهن والمهارات بما يعكس التطور السريع في سوق العمل المصري والعالمي، ويسهم في رفع تنافسية العمالة المصرية، وتمكينها من الاندماج في أسواق العمل الإقليمية والدولية.

وأكدت  أن تحديث الدليل يمثل خطوة محورية في دعم سياسات التشغيل وتطوير برامج  التدريب المهني، بما يضمن اتساقها مع متطلبات الصناعات الحديثة،ووظائف المستقبل... وجدير بالذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال تحديث باقي القطاعات، بما يعزز قدرة سوق العمل المصري على استيعاب تطورات المهن المستقبلية.

وقال المهندس محمد الدمرداش  استشاري المؤسسة الأوروبية للتدريب إن التعاون مع وزارة العمل في تحديث دليل التصنيف المهني المصري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية في تطوير منظومات المهارات، مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة قوية من المؤسسات والخبرات التي تُمكّنها من مواءمة معاييرها الوطنية مع أفضل الممارسات الأوروبية. وأضاف أن هذا المشروع سيُسهم بشكل مباشر في دعم خطط التشغيل وتحسين قدرة العمالة المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وشارك في ورش العمل ممثلون عن الوزارات والجهات المعنية، حيث شهدت الورش مناقشة تحديث وصف المهن والمهارات وإعادة صياغة المهام الوظيفية، ومطابقة كل مهنة مع نظيرتها في التصنيف الأوروبي ESCO.

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

