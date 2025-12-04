العمل: ختام ورش ربط دليل التصنيف المهني المصري بالأوروبي بقطاعات حيوية

أعلنت وزارة العمل ختام سلسلة ورش العمل المتخصصة التي نُظِّمت خلال الأسابيع الماضية لتحديث دليل التصنيف المهني المصري في ثلاثة قطاعات استراتيجية هي: الصحة، الطيران، والإنتاج الحربي، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير معايير المهارات ومواءمتها مع النظم الدولية، وبخاصة التصنيف المهني الأوروبي..وقالت هند محمد مدير عام الادارة العامة لمعلومات سوق العمل ان هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة المهن والمهارات بما يعكس التطور السريع في سوق العمل المصري والعالمي، ويسهم في رفع تنافسية العمالة المصرية، وتمكينها من الاندماج في أسواق العمل الإقليمية والدولية.

وأكدت أن تحديث الدليل يمثل خطوة محورية في دعم سياسات التشغيل وتطوير برامج التدريب المهني، بما يضمن اتساقها مع متطلبات الصناعات الحديثة،ووظائف المستقبل... وجدير بالذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال تحديث باقي القطاعات، بما يعزز قدرة سوق العمل المصري على استيعاب تطورات المهن المستقبلية.

وقال المهندس محمد الدمرداش استشاري المؤسسة الأوروبية للتدريب إن التعاون مع وزارة العمل في تحديث دليل التصنيف المهني المصري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية في تطوير منظومات المهارات، مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة قوية من المؤسسات والخبرات التي تُمكّنها من مواءمة معاييرها الوطنية مع أفضل الممارسات الأوروبية. وأضاف أن هذا المشروع سيُسهم بشكل مباشر في دعم خطط التشغيل وتحسين قدرة العمالة المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وشارك في ورش العمل ممثلون عن الوزارات والجهات المعنية، حيث شهدت الورش مناقشة تحديث وصف المهن والمهارات وإعادة صياغة المهام الوظيفية، ومطابقة كل مهنة مع نظيرتها في التصنيف الأوروبي ESCO.