إغلاق كوبري الواسطى بأسيوط بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالسيراميك

انقلبت سيارة نقل تريلا محملة بسيراميك أعلى كوبري أسيوط العلوي قرية الواسطي اتجاه أسيوط الجديدة، صباح اليوم الخميس، وتسببت في توقف حركة المرور تكدس السيارات بصينية الواسطي، دون وقوع أي خسائر بشرية.

كان محافظ أسيوط تلقي إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بانقلاب سيارة نقل تريلا محملة بسيراميك أعلى كوبري أسيوط العلوي قادمة أعلى منتصف صينية الواسطى بمركز الفتح، ووجود إعاقة مرورية، وتم توجيه الإسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع والحماية المدنية والنجدة والمرور لمكان الحادث والبدء في تفريغ المقطورة من حمولتها ورفعها.