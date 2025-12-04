حقوق الإنسان: الدولة تقف على مسافة واحدة بين جميع مرشحي الانتخابات

أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المشهد الانتخابي كان معقد في المرحلة الأولى، وكانت هناك بعض المخالفات، وأنه تم إلغاء نتيجة 19 دائرة، والآن تتم الإعادة في بعض الدوائر.

وأضاف وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجميع شاهد ما كان يتم من مخالفات أمام اللجان الانتخابية، وكان القرار بالإعادة.

وأشار إلى أن تعليمات الهيئة الوطنية لـ الانتخابات كانت واضحة، ولذلك نجد أي أي دائرة في المرحلة الأولى كان بها شئ مخالف تم إلغاء الانتخاب بها، وأن بعض المشكلات في المرحلة الأولى تم حلها في المرحلة الثانية.

ولفت إلى أن العملية الانتخابية لم تنتهي لكن العملية طويلة، وأن ما يحدث يعطي ثقة للمواطنين في العملية الانتخابية، وأن جملة" اللي عايزينه هو اللي جاي اختفتن" وأن النائب سيأتي بقرار المواطنين.

وأوضح أن الدولة تقف على مسافة واحدة بين الجميع، وأن المواطن هو من يحدد النائب، وأن الجميع لن يسمع بعمل أي شئ مخالف.