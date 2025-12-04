قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
حقوق الإنسان: الدولة تقف على مسافة واحدة بين جميع مرشحي الانتخابات
المديرة التنفيذية لـ "قادرون باختلاف" تستعرض محاور تمكين ذوي الإعاقة
الدقهلية: 1613 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية في كفر المحمدية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

حقوق الإنسان: الدولة تقف على مسافة واحدة بين جميع مرشحي الانتخابات

أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المشهد الانتخابي كان معقد في المرحلة الأولى، وكانت هناك بعض المخالفات، وأنه تم إلغاء نتيجة 19 دائرة، والآن تتم الإعادة في بعض الدوائر.

وأضاف وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجميع شاهد ما كان يتم من مخالفات أمام اللجان الانتخابية، وكان القرار بالإعادة.

وأشار إلى أن تعليمات الهيئة الوطنية لـ الانتخابات كانت واضحة، ولذلك نجد أي أي دائرة في المرحلة الأولى كان بها شئ مخالف تم إلغاء الانتخاب بها، وأن بعض المشكلات في المرحلة الأولى تم حلها في المرحلة الثانية.

ولفت إلى أن العملية الانتخابية لم تنتهي لكن العملية طويلة، وأن ما يحدث يعطي ثقة للمواطنين في العملية الانتخابية، وأن جملة" اللي عايزينه هو اللي جاي اختفتن" وأن النائب سيأتي بقرار المواطنين.

وأوضح أن الدولة تقف على مسافة واحدة بين الجميع، وأن المواطن هو من يحدد النائب، وأن الجميع لن يسمع بعمل أي شئ مخالف.

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

أرشيفية

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالصف

سعيد عبد الواحد المرشح الراحل

الوطنية للانتخابات: وفاة مرشح إمبابة غير مؤثرة على العملية الانتخابية بجولة الإعادة بمجلس النواب

أرشيفية

زوجة مسئول بشركة مقاولات شهيرة تروي وحشية سائق مدرسة التجمع بابنتها.. خاص

بالصور

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

إيديكس 2025 يواصل فعالياته وسط إشادة دولية عسكرية وبحضور جماهيرى مكثف

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

