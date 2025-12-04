قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
حقوق الإنسان: الدولة تقف على مسافة واحدة بين جميع مرشحي الانتخابات
المديرة التنفيذية لـ "قادرون باختلاف" تستعرض محاور تمكين ذوي الإعاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً في دمج ميتا للذكاء الاصطناعي داخل واتساب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

يستعد الاتحاد الأوروبي لفتح تحقيق رسمي مع شركة ميتا بشأن الطريقة التي دمجت بها ميزات الذكاء الاصطناعي داخل تطبيق واتساب خلال العام الجاري، وفق ما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز.

وقالت الصحيفة إن المفوضية الأوروبية تعمل على إطلاق التحقيق خلال الأيام المقبلة، في خطوة قد تشكل أحدث تحرك من بروكسل ضد هيمنة شركات التكنولوجيا الأميركية على السوق الرقمية الأوروبية.

استناد إلى قوانين المنافسة التقليدية

وبحسب التقرير، فإن التحقيق المرتقب لن يستند إلى قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وإنما إلى قواعد المنافسة الأوروبية التقليدية، ما يعكس مخاوف داخل المفوضية من طريقة دمج منظومة Meta AI في منصة واتساب التي يستخدمها مئات الملايين داخل أوروبا، وفق ما نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية.

ولا يزال غير واضح حتى الآن الجانب المحدد من عملية الدمج الذي تستهدفه المفوضية الأوروبية، خصوصاً أن ميتا طرحت مزايا الذكاء الاصطناعي في واتساب منذ مارس الماضي.

توتر متزايد بين واشنطن وبروكسل

وتأتي الخطوة ضمن حملة أوسع يقودها الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة لفرض رقابة مشددة على شركات التكنولوجيا الكبرى سواء الأمريكية أو غير الأمريكية والحد من أي ممارسات قد تضر بالمنافسة داخل أوروبا.

لكن هذا المسار يزيد من التوتر مع واشنطن، حيث انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة اللوائح الأوروبية، واعتبر أنها تستهدف الشركات الأميركية بهدف تقليص نفوذها داخل أوروبا.

غياب رد ميتا

وكان ترامب قد سبق ولوح في أغسطس الماضي بفرض رسوم جمركية جديدة وقيود على تصدير التقنيات المتقدمة رداً على الضرائب الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية.

ولم ترد شركة ميتا على طلبات التعليق حتى الآن، وفق ما نقلته الصحيفة.

ميتا واتساب الاتحاد الأوروبي ترامب بلومبيرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

ترشيحاتنا

بدء جلسة التداول

وزير الاستثمار: الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال

التعاون

توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والبنك التجاري الدولي CIB

صورة أرشيفية

بورصة مصر تستقبل ختام الأسبوع بانتعاشة جديدة.. والمؤشرات تواصل الصعود

بالصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

فيديو

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد