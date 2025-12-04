الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً في دمج ميتا للذكاء الاصطناعي داخل واتساب

يستعد الاتحاد الأوروبي لفتح تحقيق رسمي مع شركة ميتا بشأن الطريقة التي دمجت بها ميزات الذكاء الاصطناعي داخل تطبيق واتساب خلال العام الجاري، وفق ما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز.

وقالت الصحيفة إن المفوضية الأوروبية تعمل على إطلاق التحقيق خلال الأيام المقبلة، في خطوة قد تشكل أحدث تحرك من بروكسل ضد هيمنة شركات التكنولوجيا الأميركية على السوق الرقمية الأوروبية.

استناد إلى قوانين المنافسة التقليدية

وبحسب التقرير، فإن التحقيق المرتقب لن يستند إلى قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وإنما إلى قواعد المنافسة الأوروبية التقليدية، ما يعكس مخاوف داخل المفوضية من طريقة دمج منظومة Meta AI في منصة واتساب التي يستخدمها مئات الملايين داخل أوروبا، وفق ما نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية.

ولا يزال غير واضح حتى الآن الجانب المحدد من عملية الدمج الذي تستهدفه المفوضية الأوروبية، خصوصاً أن ميتا طرحت مزايا الذكاء الاصطناعي في واتساب منذ مارس الماضي.

توتر متزايد بين واشنطن وبروكسل

وتأتي الخطوة ضمن حملة أوسع يقودها الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة لفرض رقابة مشددة على شركات التكنولوجيا الكبرى سواء الأمريكية أو غير الأمريكية والحد من أي ممارسات قد تضر بالمنافسة داخل أوروبا.

لكن هذا المسار يزيد من التوتر مع واشنطن، حيث انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة اللوائح الأوروبية، واعتبر أنها تستهدف الشركات الأميركية بهدف تقليص نفوذها داخل أوروبا.

غياب رد ميتا

وكان ترامب قد سبق ولوح في أغسطس الماضي بفرض رسوم جمركية جديدة وقيود على تصدير التقنيات المتقدمة رداً على الضرائب الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية.

ولم ترد شركة ميتا على طلبات التعليق حتى الآن، وفق ما نقلته الصحيفة.