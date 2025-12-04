قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء يجبر القلب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
سفير مصر في المغرب يحضر عرض فيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين في دمنهور
رشاوى إنتخابية فى سوهاج.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أموال فى محيط لجنة
محافظ كفر الشيخ يستقبل مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية.. صور

محمود زيدان

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بمكتبه بالديوان العام، وذلك لبحث عدد من الملفات وافتتاح مكتب تصديقات وزارة الخارجية بمقر الغرفة التجارية الجديد بمدينة كفر الشيخ.

جاء هذا بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفرالشيخ.

رحب محافظ كفرالشيخ بالسفير حداد الجوهري، مشيرًا إلى أن افتتاح مكتب التصديقات يمثل إضافة مهمة لخدمات المحافظة، ويسهم في التيسير على المواطنين، خاصة الراغبين في إنهاء الخدمات القنصلية دون الحاجة إلى الانتقال لمحافظات أخرى، بالإضافة إلى دعم مجتمع الأعمال بالمحافظة وتسهيل معاملات المستثمرين.

أكد محافظ كفر الشيخ، حرص المحافظة على توفير كامل الدعم لضمان جاهزية المكتب وتشغيله بكفاءة، فضلًا عن متابعة تجهيز العاملين وتدريبهم بما يحقق مستوى خدمة يليق بالمواطنين، مؤكدًا أن التعاون مع وزارة الخارجية يعكس توجه الدولة نحو توسيع مظلة الخدمات القنصلية المقدمة لأهالينا.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية أن افتتاح المكتب الجديد يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع الجغرافي في تقديم خدمات التصديقات الرسمية تيسيرًا على المواطنين.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب العاملين والالتزام بالضوابط المنظمة لعمل مكاتب التصديقات، بما يضمن تقديم خدمات دقيقة وفق المعايير المعتمدة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ وزارة الخارجية

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

