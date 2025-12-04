محافظ كفر الشيخ يستقبل مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية.. صور

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بمكتبه بالديوان العام، وذلك لبحث عدد من الملفات وافتتاح مكتب تصديقات وزارة الخارجية بمقر الغرفة التجارية الجديد بمدينة كفر الشيخ.

جاء هذا بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفرالشيخ.

رحب محافظ كفرالشيخ بالسفير حداد الجوهري، مشيرًا إلى أن افتتاح مكتب التصديقات يمثل إضافة مهمة لخدمات المحافظة، ويسهم في التيسير على المواطنين، خاصة الراغبين في إنهاء الخدمات القنصلية دون الحاجة إلى الانتقال لمحافظات أخرى، بالإضافة إلى دعم مجتمع الأعمال بالمحافظة وتسهيل معاملات المستثمرين.

أكد محافظ كفر الشيخ، حرص المحافظة على توفير كامل الدعم لضمان جاهزية المكتب وتشغيله بكفاءة، فضلًا عن متابعة تجهيز العاملين وتدريبهم بما يحقق مستوى خدمة يليق بالمواطنين، مؤكدًا أن التعاون مع وزارة الخارجية يعكس توجه الدولة نحو توسيع مظلة الخدمات القنصلية المقدمة لأهالينا.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية أن افتتاح المكتب الجديد يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع الجغرافي في تقديم خدمات التصديقات الرسمية تيسيرًا على المواطنين.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب العاملين والالتزام بالضوابط المنظمة لعمل مكاتب التصديقات، بما يضمن تقديم خدمات دقيقة وفق المعايير المعتمدة.