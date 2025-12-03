إصلاح كسر خط مياه بحي بسخا في كفر الشيخ.. صور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه بمنطقة حي سخا، أمام مدرسة الشهيد محمد أبو المجد ومسجد الفاروق.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبتعليمات المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ومتابعة خضراوي محمد خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ.

كما قامت الأجهزة المعنية بتمهيد الطريق المؤدي إلى المدرسة لتسهيل دخول الطلاب وخروجهم بأمان، حرصًا على سلامتهم.

وأكد رئيس المدينة، أنه جرى التنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من عودة ضخ المياه بصورة طبيعية، ومتابعة حالة الطريق لضمان استمرارية سهولة الحركة في المنطقة.

جاء ذلك في حضور ومتابعة حسام عطية، مساعد رئيس الحي للمرافق.