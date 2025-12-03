قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الاحتفال الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، فضلاً عن تكريم المتفوقين، وذلك بالمسرح المدرسي بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، ووكلاء وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي والثقافة، وقيادات الأزهر والأوقاف، والكنيسة، بالمحافظة، وسحر الألفي، مدير الإدارة العامة للتربية الخاصة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وتضمن تقديم فقرات فنية واستعراضية متنوعة قدّمها الطلاب، أبرزت مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، وأظهرت نجاح منظومة التعليم الدامج في تعزيز ثقتهم بقدراتهم وإتاحة الفرصة لهم للتعبير بحرية.

وقدّم الطلاب عروضا فنية بعنوان “حدوتة مصرية”، في مشهد استثنائي عكس القوة الإبداعية والانسجام الفني لأبنائنا من ذوي الهمم.

 جسد الطلاب خلال العروض الفنية لوحات مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة ومحاكاة لاستعراضات افتتاح المتحف المصري، بمشاركة طلاب مدارس النور للمكفوفين، والأمل للصم وضعاف السمع، والتربية الفكرية، تميزت بالأداء الراقي والتنظيم المتقن والروح الفنية المبهرة.

وخلال كلمته، قال محافظ كفر الشيخ، إن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم تجسد اهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأبنائها من ذوي القدرات الخاصة، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص والدمج والمساواة داخل المجتمع.

وأكد محافظ كفرالشيخ حرص المحافظة على دعم ورعاية ذوي الهمم وتوفير سبل التمكين لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي هذه الفئة اهتمامًا خاصًا.

وأشار إلى أن ما قدمه الطلاب من عروض مبهرة يعكس طاقاتهم الإبداعية التي تستحق كل أشكال الدعم.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة يعد مناسبة مهمة لإبراز ما تقدمه الدولة من رعاية وخدمات لهذه الفئة العزيزة.

وأكد استمرار المحافظة في تقديم جميع أشكال الدعم لضمان مستقبل أفضل لهم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من مسيرة التنمية وبناء المجتمع.

وأعرب محافظ كفرالشيخ عن بالغ سعادته بوجوده بين أبنائه من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا أن ما شاهده من إبداعات وتميّز يبرهن على قدرتهم على التفوق متى توفرت لهم الرعاية المناسبة.

كما ثمّن جهود مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ والمعلمين والقائمين على مدارس التربية الخاصة، مشددًا على استمرار تقديم الدعم الكامل لهم.

واختُتمت الفعاليات بتكريم عدد من الطلاب المتفوقين والمعلمين المتميزين في عدة مجالات على مستوى الجمهورية، تقديرًا لإبداعاتهم وجهودهم في تعزيز العملية التعليمية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ اللواء دكتور علاء عبد المعطي

