افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بـجامعة كفر الشيخ الأهلية| صور

افتتح الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة كفر الشيخ الأهلية، رافقة الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ الأهلية للشئون الأكاديمية، وبحضور الدكتور سمير الشاذلي، عميد كلية الطب البيطري، وسط حضور طلابي كبير.

وتفقد رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال جولته فعاليات المهرجان التي شملت منافسات الشطرنج وتنس الطاولة و لعبة التدرس، بالإضافة إلى زيارة المعرض الفني الذي ضم أعمالاً إبداعية للطلاب في الرسم والتصوير والتشكيل والخط العربي.

وأكد القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن جامعة كفر الشيخ الاهلية تضع الأنشطة الطلابية كجزء أساسي من منظومة التعليم الحديثة، مشيراً الي ان الجامعة تحرص علي إعداد قادر على المنافسة في ميادين العلم والحياة، والأنشطة الطلابية ليست ترفيهًا، بل ركيزة لبناء الشخصية وتنمية الإبداع وتعزيز الانتماء الوطني.

وأضاف الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم، أن جامعة كفر الشيخ الأهلية تسير بخطى ثابتة نحو تقديم نموذج جامعي متكامل يجمع بين قوة البرامج الأكاديمية وجودة الحياة الجامعية.

وأوضح أن الأنشطة الطلابية تمثل امتدادًا للدور الحيوي للجامعة في صقل مهارات الطلاب، والجامعة تدعم كل موهوب ومتميز، وما نراه اليوم من طاقات شبابية يؤكد أننا أمام جيل قادر على الإنجاز وصناعة مستقبل أفضل

ومن جانبه، أعرب الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، عن فخره بالمستوى التنظيمي والطلابي للمهرجان، مؤكدًا سعي الجامعة نحو توفير بيئة تعليمية متطورة تُحفّز الطلاب على الإبداع والمشاركة الفعّالة، ما تشهده الجامعة من هذه الفعاليات هو صورة مشرّفة لطلاب الجامعة وقدرتهم على التميز في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن المهرجان شهد مشاركة واسعة من طلاب مختلف الكليات، وسط أجواء تنافسية وحماسية، في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، وتعزيز العمل الجماعي وروح الانتماء.