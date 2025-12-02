محافظ كفر الشيخ يستعرض جهود منظومة التصالح على مخالفات البناء

استعرض اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود منظومة التصالح على مخالفات البناء، موضحًا أنه يتم تبسيط وتيسير الإجراءات على المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بالتزامن مع حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية من المهد، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

وأكَّد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم، وتسهيل الإجراءات، وتقديم التيسيرات اللازمة، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد عبد السميع، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية.