والدة يوسف ضحية حمام السباحة: ابني لم يكن مريضا.. وما يثار شائعات

كشفت فاتن إبراهيم، والدة يوسف ضحية حمام السباحة، تفاصيل غرق نجلها، قائلة: “يوسف مكنش تعبان ولم يكن يعاني من أي مرض أو تعب خلال السباق”.





وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2: "تم توقيع الكشف الطبي على ابني قبل البطولة وما يثار شائعات، متابعة: الصور المنتشرة توضح أن الحكام لم يتابعوا البطولة".



وأوضحت: "ابني فضل تحت المياه لأكثر من 10 دقائق، متابعة: سيارة الإسعاف التي نقلت يوسف كانت فارغة لا تحتوي على أي جهاز سواء لإنعاش القلب أو الرئة.

واسترسلت:" ابني وصل مستشفى دار الفؤاد متوفى وقلبه واقف، وعملوا ليه إنعاش 4 مرات ولكن دون فائدة".



