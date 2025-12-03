قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لاتجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
مدبولي: قمنا حصرنا الأراضي على كورنيش النيل ونقيمها ونحدد النشاط المناسب لها
قرار عاجل بصرف حافز التدريس الجديد لمعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

دموع في حمام السباحة| تفاصيل المسابقة الأخيرة لسباح الزهور يوسف محمد.. وشهود العيان والتقرير الطبي يكشفون مفاجأة

السباح يوسف محمد
السباح يوسف محمد
ياسمين القصاص

أثار رحيل السباح يوسف محمد عبدالملك، لاعب نادي الزهور، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة، حالة واسعة من الحزن داخل الوسط الرياضي المصري. 

وتداولت تصريحات عدة تشير إلى وجود قصور في التعامل مع حالة الإغماء التي تعرض لها داخل حمام السباحة.

الواقعة والإجراءات الأولية

وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الاتحاد المصري للسباحة، فقد تعرض يوسف لحالة إغماء مفاجئة فور انتهاء سباق 50 متر ظهر، وتم التدخل سريعا لنقله إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة، إلا أن محاولات الإنعاش المكثفة لم تنجح، ليفارق الحياة هناك.

التحقيقات الجارية

حتى اللحظة، لم تصدر الجهات المختصة تقريرا طبيا رسميا يوضح السبب الفعلي للوفاة، وما تزال التحقيقات مستمرة، مع الاستماع إلى أقوال الشهود والمسؤولين للوقوف على ملابسات الحادث.

وفي هذا الصدد، يقول مدرب سباحة بالإمارات، على تواصل بالعديد من المدربين التي كانوا متواجدين أثناء بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة، إن ما حدث كارثة كبيرة، بالرغم من أن الطبيعي أن السباحين يحدث لهم إغماء، ولكن من الغير الطبيعي أن السباح يظل من 8 إلى 10 دقائق تحت الماء دون أن يلاحظه أحد.

وأضاف المدرب لـ "صدى البلد"، أن هناك تقصير كبير من الاتحاد والحكام، والاتحاد لا يوفر رعاية أمان للسباحين. 

وأشار المدرب، إلى أن يوسف كان في آخر تصفية من سباقات، واستمر من 8 إلى  10 دقائق تحت الماء في حمام السباحة دون أن يشعر به أحد، فلم يتم وصف هذا إلا بالإهمال من الاتحاد والمدربين والحكام. 

وبالرغم من تصريحات السيد "أبو علي"، والد أحد المتسابقين: "تصوروا المدة… احسبوها أنتم: قرابة أكثر من 10 دقائق تحت الماء في حمام السباحة دون أن يشعر به أحد! أكثر من عشر دقائق كاملة.. هل هذا معقول.. أخرجوه أخيرا، ونقل إلى المستشفى وتوفاه الله.. حسبي الله ونعم الوكيل في الاتحاد، وفي منظمي البطولة، وفي الحكام، وفي مدربه بنادي الزهور". 

ولكن ظهرت ورقة من المستشفي، تثبت أن اللاعب يوسف محمد وصل إلى المستشفي مصابا بعدم انتظام بكهربائية القلب وارتجاف بطيني وتوقف عضلة القلب أكثر من مرة وعدم التنفس وفشلت جميع محاولات إنقاذه.

وتلقي السباح يوسف محمد الإسعافات الأولية وتم نقله للمستشفى من خلال سيارة الإسعاف المتواجدة إلا أنه لقي مصرعه متأثرا باصابته.

وشارك اللاعب في تصفيات سباق 50 متر ظهر، واحتل المركز الثاني، قبل أن يتعرض لحالة إغماء مفاجئة داخل حمام السباحة، وتم نقله لأحد المستشفيات في مدينة نصر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

السباح يوسف محمد السباحة حمام السباحة الرياضة الاتحاد المصري للسباحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

تطوير قاعات الأنشطة الإعلامية بمجمعات أسيوط والوادي الجديد

غرفة عمليات محافظة الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يتابع سير إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي للعلوم والهندسة

بالصور

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد