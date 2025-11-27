قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تتسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات.. السكة حديد توجه تحذيرًا للمواطنين
عقوبة تاريخية.. الرئيس البرازيلي السابق يبدأ تنفيذ حكما بالسجن 27 عاما
إندونيسيا .. زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الساحل الغربي لشمال سومطرة
ترامب: واشنطن أوقفت جميع عمليات تقديم طلبات الهجرة من أفغانستان
هل يجب لمن صلى منفردا إقامة الصلاة؟ .. لجنة الفتوى تجيب
أسعار الذهب يوم الخميس 27-11-2025 في مصر
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس محافظة القاهرة اليوم
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس
هل يعيد ترامب مبعوثه إلى بلاده؟ التسجيلات المسربة تهدد مستقبل المفاوضات
شاهد| أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مترو الإسكندرية
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التوك شو: الرئيس السيسي: الوزن الزائد جزء من ثقافة الأكل في مصر..والدة أيسل تكشف تفاصيل واقعة التحرش داخل حمام سباحة

إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.مستشار الرئيس للصحة: لا وجود لفيروسات تنفسية خطيرة في مصر
طمأن الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، المواطنين بعدم وجود أي انتشار لفيروسات تنفسية خطيرة في مصر.

كواليس مسلسل كارثة طبيعية.. قصص حقيقية وأطفال سيليكون على الشاشة
قال المخرج حسام حامد، مخرج مسلسل "كارثة طبيعية"، إن نجاح العمل جاء نتيجة جهد دقيق وعمل متكامل في كل تفاصيله، مشيرًا إلى أن التصوير والإخراج ساهم في تقديم العمل بصورة قوية وجذبت جمهورًا واسعًا عبر منصات السوشيال ميديا.والدة أيسل تكشف تفاصيل واقعة التحرش داخل حمام سباحة .. تفاصيل
قالت سامية كامل، والدة الطفلة أيسل، ضحية واقعة التحرش داخل حمام السباحة، إن والد الجاني منفصل عن والدته، وأن الأم كانت موجودة أثناء وقوع الحادث، بينما كان نجلها يراقب أيسل قبل الاعتداء عليها.الرئيس السيسي: كلية الطب العسكري تفتح أبوابها للطلبة المؤهلين من الذكور والإناث بمستوى عالمي
صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الطلبة المؤهلين من الذكور والإناث يمكنهم الالتحاق بكلية الطب العسكري سواء بالصفة العسكرية أو المدنية، مشددًا على أن الكلية تقدم مستوى علمي ومعرفي وأكاديمي على أعلى مستوى يضاهي أفضل كليات الطب العالمية.



الرئيس السيسي: نقدر نشرف على مدارسنا ونطمن على أولادنا وأنهم بأمان
قال الرئيس السيسي، إنه علينا الاهتمام بنشر ثقافة الرياضة خاصة بين النشء الجديد، متابعا: يجب على الطلاب نقل تجربة الأكاديمية العسكرية إلى غيره.الرئيس السيسي: الوزن الزائد جزء من ثقافة الأكل في مصر
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن  عدد المدارس في مصر  حوالي 60 الف مدرسة، مضيفا: "لو عايزين تربية عسكرية في كل المدارس؛ محتاجين ضابط لكل مدرسة يعني 60 ألف ضابط".


عامود الخيمة.. وزير الخارجية: يتعين الحفاظ على الدولة اللبنانية ومؤسستها العسكرية
أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري،  أن مواقف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ورئيس البلاد جوزيف عون متطابقة بالعمل الدؤوب من أجل بسط سلطة الدولة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف العدائيات الذي جرى التوقيع عليه منذ عام.


الرئيس السيسي يشدد على معايير الانتقاء العادل داخل الأكاديمية العسكرية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اختبارات كشف الهيئة على ما تحرص عليه الأكاديمية العسكرية المصرية من انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بها، وفق أعلى درجات الموضوعية والتجرد.


أحمد موسى: كلية الطب العسكري تضاهي أرقى الكليات العالمية
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى إلى أن تكون البلاد على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد وجود نظام مميكن مطبق سواء في التعليم أو الامتحانات.

فيروسات تنفسية مسلسل كارثة طبيعية والدة أيسل الرئيس السيسي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

