الرئيس السيسي: كلية الطب العسكري تفتح أبوابها للطلبة المؤهلين من الذكور والإناث بمستوى عالمي

صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الطلبة المؤهلين من الذكور والإناث يمكنهم الالتحاق بكلية الطب العسكري سواء بالصفة العسكرية أو المدنية، مشددًا على أن الكلية تقدم مستوى علمي ومعرفي وأكاديمي على أعلى مستوى يضاهي أفضل كليات الطب العالمية.

تحصيل العلم والمعرفة الأكاديمية

وأكد الرئيس السيسي خلال حديثه مع طلبة كلية الطب العسكري على أهمية الاهتمام بتحصيل العلم والمعرفة الأكاديمية، موضحًا أن مرحلة الامتياز تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الدراسة بالكلية، حيث تتيح للطلاب تطبيق ما تعلموه على أرض الواقع والاستعداد لممارسة المهنة بكفاءة عالية.

دعم التعليم الطبي وتطويره

وأشار السيسي إلى أن الكلية تسعى لتخريج أطباء قادرين على العمل في المجالات الطبية المختلفة، مع الالتزام بالمعايير العسكرية والأخلاقيات المهنية، مؤكدًا حرص الدولة على دعم التعليم الطبي وتطويره بما يواكب أحدث المعايير العلمية على مستوى العالم.