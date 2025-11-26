الرئيس السيسي يشدد على الدور الحيوي للرياضة في بناء جيل صحي وواع

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية نشر ثقافة الرياضة، لا سيما بين النشء والشباب، مشددًا على الدور الحيوي للرياضة في بناء جيل صحي وواعٍ.

اتحادات الطلاب بالجامعات

وأضاف الرئيس السيسي أنه يرحب بأي اقتراح إيجابي وقابل للتنفيذ يتعلق بمشاركة اتحادات الطلاب بالجامعات في مختلف الأمور التي تخص الشباب، بما في ذلك اتخاذ القرارات ذات الصلة، مؤكدًا أن هذا التفاعل يعزز دور الشباب في الحياة الجامعية والمجتمع بشكل عام.

تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع

وعلى صعيد متصل؛ ردّ الرئيس عبد الفتاح السيسي على استفسار حول مدى قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة، موضحًا أن عام 2026 سيشهد إضافة 4.5 مليون فدان إلى مساحة الأراضي المزروعة في مصر، والتي تبلغ حاليًا حوالي 9 ملايين فدان.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

وأشار الرئيس إلى أنه من غير الممكن عمليًا تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع الأساسية، نظرًا لأن حوالي 95٪ من مساحة مصر صحراء، فضلاً عن الزيادة المستمرة في تعداد السكان، مشددًا على ضرورة ترشيد استهلاك السلع الأساسية قدر الإمكان.