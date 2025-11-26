الرئيس السيسي لدعاة الأوقاف: عايزين همة من حديد.. ونسعى إلى استنارة حقيقة

أدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوارا مع حاملي درجة الدكتوراة من دعاة وزارة الأوقاف الذين سوف يلتحقون بالأكاديمية العسكرية المصرية في دورة علمية تستغرق العامين.



وقال عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية، :" الدرجة العلمية التي سوف يحصل عليها حاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف ذات شأن عايزين همة من حديد وإرادة من حديد ".

وتابع الرئيس السيسي: "نسعى إلى استنارة حقيقة تتناسب مع العصر المتواجدين فيه".

وأكمل الرئيس السيسي:" هناك مسؤولية كبيرة جدا عليكم وإحنا بندور على منهج شديد الثراء للفكر الذي نتحدث عنه “، مضيفا:” لسنا حكام على أحد إحنا حكام على أنفسنا".

وأكد السيد الرئيس على أن عدد ساعات الدراسة التي سوف يحصل عليها هؤلاء الدارسين في الدورة (١٠-١٢ ساعة يومياً) تفوق عدد الساعات اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه، مما يؤهل الحاصلين على تلك الدورة للحصول على درجة أكاديمية رفيعة تتجاوز درجة الدكتوراه.