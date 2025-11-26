وكيل صحة بني سويف: إنشاء مبنى جديد بمستشفى الفشن المركزي والانتهاء من إسناد إنشاء مستشفى سمسطا المركزي

• الوضع الوبائي في بني سويف آمن تمامًا

• الانتهاء من إسناد إنشاء مستشفى سمسطا المركزي بتكلفة 2 مليار جنيه، والعمل على إنجازه خلال عامين.

• إنشاء مبنى جديد بمستشفى الفشن المركزي لتقديم خدمات طبية جديدة.

• تخصيص 7 آلاف متر لإنشاء مستشفى حميات جديدة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

• إعادة تشغيل غرفتين للعمليات بمستشفى الرمد ورفع كفاءة 38 سرير عناية مركزة بمستشفى الصدر ليصبح إجمالي الأسرة 65 سريرًا.



تحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، عقد وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة لقاءً صحفياً موسعاً مع عدد من الإعلاميين بحضور وكيل المديرية، د.محمد قريبة، ومدير إعلام المحافظة د.سعيد رمضان، ومدير العلاقات بمديرية الصحة أ.نارمين محمود، ومدير مكتب وكيل الصحة أحمد كمال، وعدد من التنفيذيين المعنيين بالقطاع الصحي، حيث تناول اللقاء مستوى الخدمات الطبية بالمحافظة، وتواجد الأطباء بالوحدات الصحية، وآليات تطوير منظومة الطوارئ، وموقف المشروعات الصحية، إضافة إلى تعزيز التواصل مع الإعلام باعتباره شريكاً أساسياً في دعم جهود التوعية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الدور الكبير الذي يقدمه محافظ بني سويف للقطاع، مؤكدًا أن هذا الدعم يسهم في تنفيذ جهود وزارة الصحة تحت قيادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة أ.د خالد عبد الغفار، وأن جميع الجهود تجري في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشهد اللقاء تفاعلاً واسعاً من الصحفيين الذين طرحوا عدداً من التساؤلات حول نقص الأطباء في بعض الوحدات الصحية، ومستوى الخدمات بالمستشفيات المركزية، والتحديات التي تواجه منظومة الطوارئ، وسبل تسريع تنفيذ المشروعات الطبية، إضافة إلى استفسارات حول تشغيل الأجهزة الطبية غير المستغلة، وآليات تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام، حيث أكد وكيل الوزارة أن كل الملاحظات ستتم دراستها ودمجها ضمن خطط التطوير الجارية لضمان تحسين الخدمات الصحية، وأن الإعلام شريك مهم في متابعة تنفيذ المشروعات والارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.

وجاءت أبرز الجهود النوعية التي استعرضها وكيل وزارة الصحة ويشهدها القطاع الصحي في بني سويف كالتالي: تم افتتاح معمل بكتريولوجي الصدر، وتفعيل عيادات جراحة الأورام والأوعية الدموية بمستشفى الواسطى المركزي، وإطلاق تطبيق إلكتروني لتحديد أماكن وحدات ومراكز العلاج الطبيعي، وافتتاح قسم للعلاج الطبيعي بوحدة ميانة، بالإضافة إلى تفعيل خدمات تحليل الهرمونات وإنزيمات القلب بمستشفى الصدر، كما تم تركيب تانك أكسجين بسعة 5000 لتر بمستشفى الوفاء التخصصي، وتوريد حوض تعقيم أعاد تشغيل غرفتين للعمليات بمستشفى الرمد، ورفع كفاءة 38 سرير عناية مركزة بمستشفى الصدر ليصبح إجمالي الأسرة 65 سريراً، وتجهيز أقسام للعلاج الطبيعي بعدد من الوحدات، وتطوير 8 وحدات صحية بالتعاون مع اليونيسف وشركة المياه.

وفي إطار مبادرة "حياة كريمة"، تم استلام وحدات طبية جديدة مثل مركز البرانقة ومركز ببا ووحدة كوم أبو خلاد، وتركيب أجهزة الأشعة والأسنان بالمراكز الطبية، وتحديث خدمات الأمومة والطفولة عبر توفير فيتامينات وألبان مدعمة للأطفال والأمهات، كما تم تشغيل المستشفيات المؤجرة مثل مستشفى ببا المركزي بعد تجديد العقود وسداد المتأخرات بالتعاون مع الجمعية المالكة وإشراف المحافظة.

كما عرض وكيل الوزارة جهود إدارات الطب الوقائي والعلاجي والحرجة، والتي شملت خفض معدلات انتظار الحضانات والرعايات، وتفعيل تحاليل سيولة الدم، وتطبيق خطط الطوارئ للنفايات الطبية، وتوفير أجهزة حديثة للمستشفيات، وتنفيذ 66 يوماً علمياً لرفع كفاءة الكوادر الطبية، إضافة إلى إجراء 90 عملية عيون بمستشفيات الرمد والفشن، واتخاذ خطوات لإنشاء أول مستشفى تخصصي للعلاج الطبيعي بشرق النيل، مع تفعيل عيادات التغذية والتأهيل بعدد من الوحدات، ودعم مستشفى الواسطى المركزي بأجهزة تحفيز ليمفاوي ولمفاتيك.

وأوضح وكيل الصحة دور مؤسسات المجتمع المدني،والتي ساهمت في نقل تانك أكسجين لمستشفى الوفاء التخصصي بقرية بدهل " المؤجرة كبديل لمستشفى سمسطا المركزي لحين الانتهاء من تطويرها"، وتوريد حوض تعقيم لمستشفى الرمد، ما أدى إلى إعادة تشغيل غرفتين للعمليات، وبدء رفع كفاءة شبكات الغازات والمرافق استعداداً لتشغيل 38 سرير عناية مركزة بمستشفى الصدر بتمويل من شركة أسمنت تيتان، وتجهيز قسم للعلاج الطبيعي بوحدة قمن العروس،وتوفير جهاز موجات فوق صوتية لوحدة البرانقة، وتجهيز وحدة معالجة المياه بمستشفى الصدر عن طريق مؤسسة مصر الخير.

وأشار إلى توقيع بروتوكولات مع هيئة الأبنية التعليمية لرفع كفاءة 22 وحدة صحية بمركز إهناسيا بقيمة 110 مليون جنيه، وبروتوكول آخر مع رجل أعمال لتعلية دور إضافي وتركيب مصعد بمستشفى الحميات، كما تم الاستلام الابتدائي لعدد من المراكز والوحدات الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة، بما في ذلك مراكز البرانقة، كوم أبو خلاد، مركز بني عدي، مع تركيب أجهزة الأشعة والأسنان وترصيص غرفة الأشعة.

وتطرق وكيل الوزارة إلى جهود إدارة الأمومة والطفولة بتفعيل ميكنة تقصي وفيات الأمهات وتوفير الفيتامينات والألبان المدعمة، واستعرض موقف المستشفيات الجاري تطويرها، ومنها مستشفى ببا المركزي، ويجري تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى ناصر العام ومستشفى ببا المركزي، وفق المخطط الزمني، بينما سيتم إدراج مستشفى الواسطى بالخطة الاستثمارية للعام المقبل.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن الوضع الوبائي في بني سويف آمن تماماً، مشيراً إلى الانتهاء من إسناد إنشاء مستشفى سمسطا المركزي بتكلفة 2 مليار جنيه تقريبا، والعمل على إنجازه خلال عامين، مضيفا أنه سيتم إنشاء مبنى جديد داخل مستشفى الفشن المركزي لتقديم خدمات طبية جديدة، وإزالة 3 مبانٍ في مستشفى الواسطى المركزي لإنشاء مبنى رئيسي كبير، وتخصيص 7 آلاف متر لإنشاء مستشفى حميات جديدة داخل مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل

وأكد وكيل الوزارة استمرار العمل في مستشفى ببا المتوقع الانتهاء منه خلال 2026، وهدم مباني مستشفى حميات وصدر بني سويف لإنشاء مركز طب حصري وإدارة صحية ومكتب صحة جديد، واستكمال تطوير مستشفى بني سويف التخصصي لتوسيع الأقسام والتخصصات، وإنهاء أعمال المستشفيات القروية بمركزي ببا وناصر ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة.

وأشار إلى أنه من واقع المشروعات التي سيتم الانتهاء من تنفيذها على أرض المحافظة في القطاع الصحي فأنه خلال 5 سنوات ستكون بني سويف من أوائل المحافظات في القطاع الطبي،مع العمل بالتوازي بين المستشفيات والوحدات الصحية، وإنشاء أول مركز للعلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية بالحي الخامس، لتقديم كافة الخدمات المتخصصة في التأهيل الطبي، مع توفير خدمات الإقامة لأول مرة بالمحافظة، بما يضمن رعاية صحية متطورة وشاملة لجميع المواطنين.