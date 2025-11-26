تعليم بني سويف تنظم مؤتمرًا ضمن حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"

نظّمت مديرية التربية والتعليم ببني سويف مؤتمرًا توعويًا ضمن فعاليات حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك بالتعاون مع وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفقًا لتعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بضرورة الاهتمام بالأنشطة الداعمة لدور المرأة في المجتمع وتعزيز مشاركتها في عملية التنمية.

شهدت المؤتمر أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، التي رحبت بالحضور مؤكدة أهمية تكاتف المؤسسات الرسمية والمجتمعية في مواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وأشارت إلى أن التعليم يمثل محورًا أساسيًا في بناء وعي مجتمعي قائم على احترام الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، مشددة على ضرورة تبني الأنشطة الهادفة إلى تمكين المرأة ودعم مشاركتها الإيجابية في التنمية.

يأتي تنظيم المؤتمر في إطار حرص الدولة على تعزيز دور المرأة وتمهيد الطريق أمام مشاركتها الفاعلة في بناء المجتمع.

وشهدت الفعاليات حضور شيماء كرم مدير وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، والدكتورة عائشة عبد الرحيم مدير إدارة تكافؤ الفرص بالمديرية، والعميد أحمد مطاوع بحقوق الإنسان بمديرية الأمن والنقيب مي محمد بحقوق الإنسان بمديرية الأمن ، والشيخ أحمد علي بالأزهر الشريف، والدكتورة بسنت صفي بكلية إعلام النهضة، إلى جانب عدد من القيادات التعليمية وممثلي الجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة عائشة عبد الرحيم أن المؤتمر يأتي ضمن التعاون بين المديرية ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ودعم المبادرات التي تسعى للحد من جميع أشكال العنف ضدها.

من جانبها أوضحت شيماء كرم أن المؤتمر تناول أهمية دعم المرأة في مختلف المجالات، ودور المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة الوعي والمساواة.

وأشارت إلى أن المؤتمر تضمن مجموعة من الفعاليات التوعوية والمداخلات التي شددت على ضرورة استمرار الحملات الموجهة للطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية، بما يسهم في خلق بيئة آمنة وداعمة للمرأة داخل المجتمع.