المستشار الألماني: بوتين لن يستطيع الخروج من الحرب في أوكرانيا بنجاح
وفاة 6 أشخاص في إثيوبيا بعد تفشي فيروس "ماربورج" شديد الخطورة
طلب الدعاء له بالرحمة..وفاة عم الفنان أحمد حلمي
الحبس 6 أشهر لـ البلوجر أم مكة وتغريمها 100 ألف جنيه
قرار عاجل بشأن المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور
رئيس الوزراء الجزائري: نتمتع مع مصر بسجل اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة
وزير الخارجية يبحث مع رئيس النواب اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
تشكيل ليفربول المتوقع ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.. موقف محمد صلاح
اندلاع حريق في مدرسة بمطروح.. صور
مصر والجزائر.. شراكة قوية وخطوات واسعة نحو تعاون اقتصادي وسياسي شامل
إلهام شاهين: أنا متصالحة مع الزمن.. وقدمت دور أم زميل في نفس سني
اجتماع وزراء الإعلام العرب.. الأعلى للإعلام: دعم نضال الشعب الفلسطيني مسؤولية عربية مشتركة
تعليم بني سويف تنظم مؤتمرًا ضمن حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"

تعليم بني سويف
نظّمت مديرية التربية والتعليم ببني سويف مؤتمرًا توعويًا ضمن فعاليات حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك بالتعاون مع وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفقًا لتعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بضرورة الاهتمام بالأنشطة الداعمة لدور المرأة في المجتمع وتعزيز مشاركتها في عملية التنمية.

شهدت المؤتمر أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، التي رحبت بالحضور مؤكدة أهمية تكاتف المؤسسات الرسمية والمجتمعية في مواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وأشارت إلى أن التعليم يمثل محورًا أساسيًا في بناء وعي مجتمعي قائم على احترام الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، مشددة على ضرورة تبني الأنشطة الهادفة إلى تمكين المرأة ودعم مشاركتها الإيجابية في التنمية.

يأتي تنظيم المؤتمر في إطار حرص الدولة على تعزيز دور المرأة وتمهيد الطريق أمام مشاركتها الفاعلة في بناء المجتمع.

وشهدت الفعاليات حضور  شيماء كرم مدير وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، والدكتورة عائشة عبد الرحيم مدير إدارة تكافؤ الفرص بالمديرية، والعميد أحمد مطاوع بحقوق الإنسان بمديرية الأمن والنقيب مي محمد بحقوق الإنسان بمديرية الأمن ، والشيخ أحمد علي بالأزهر الشريف، والدكتورة بسنت صفي بكلية إعلام النهضة، إلى جانب عدد من القيادات التعليمية وممثلي الجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة عائشة عبد الرحيم أن المؤتمر يأتي ضمن التعاون بين المديرية ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ودعم المبادرات التي تسعى للحد من جميع أشكال العنف ضدها.

من جانبها أوضحت شيماء كرم أن المؤتمر تناول أهمية دعم المرأة في مختلف المجالات، ودور المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة الوعي والمساواة.

وأشارت إلى أن المؤتمر تضمن مجموعة من الفعاليات التوعوية والمداخلات التي شددت على ضرورة استمرار الحملات الموجهة للطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية، بما يسهم في خلق بيئة آمنة وداعمة للمرأة داخل المجتمع.

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

هيئة المحكمة

السجن لأب بتهمة الاتجار بالبشر وزواج طفلته مقابل مبالغ مالية بمصر القديمة

انهيار منزل

انتشال جثتى ربة منزل وابنتها انهار عليهم منزلهم فى نجع حمادى

جثة

مراته سابته.. كواليس إنهاء موظف حياته بقرص الغلة السام في الطالبية

بالصور

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

