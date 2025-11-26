قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعادة انتخاب باكستان لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
مطمئنا المواطنين.. خبير اقتصادي: الجنيه المصري يدخل مرحلة استقرار
انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص بأكتوبر
طقس اليوم.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات وأجواء خريفية بباقي الأنحاء
بث مباشر.. انطلاق فعاليات الملتقى الدولي لهيئة الرعاية الصحية بحضور مدبولي
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26-11-2025
النشرة المرورية.. كثافات متحركة وخدمات في شوارع ومحاور القاهرة والجيزة
وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث على طريق القصير – مرسى علم
مفاجأة.. روما يرغب في ضم عمر مرموش
كامل الوزير: المصانع المحلية اقتربت بشكل كبير من تحقيق توطين صناعة زجاج السيارات
وزير الصحة يزور مستشفى تركي رائد في إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي
خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
أسماء عبد الحفيظ

في منشور أثار تفاعلًا واسعًا قبل قليل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن الدكتور محمد نجل الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عن إصابته بسلالة جديدة شديدة الانتشار من الإنفلوانزا، مؤكدًا أن الأيام الأخيرة شهدت انتشارًا سريعًا للحالات في مختلف المحافظات، خاصة مع دخول فصل الشتاء وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وقال الدكتور محمد الناظر في منشوره، إن السلالة المنتشرة حاليًا قوية جدًا، وناس كتير بتتعامل معاها بطريقة غلط، سواء باعتبارها كورونا أو باستخدام كوكتيلات البرد المنتشرة في الصيدليات، وده بيسبب مضاعفات

وأضاف أنه يكتب المنشور وهو طريح الفراش منذ ثلاثة أيام بسبب شدة الأعراض.

أعراض السلالة الجديدة

بحسب وصفه، تشمل الأعراض المشتركة للحالات المنتشرة حاليًا:

  • ألم شديد في الجسم والعضلات
  • ارتفاع واضح في درجة الحرارة
  • احتقان قوي في الزور
  • كحة مستمرة
  • حرارة عنيدة ترتفع كل فترة رغم محاولات خفضها

وأشار إلى أن كثيرين يلجؤون للعلاج الخاطئ، معتقدين أنها كورونا أو مجرد دور برد عادي، مما يتسبب في سوء الحالة.

تحذير من كوكتيل البرد

شدد ابن الناظر على خطورة شراء علاجات جاهزة من الصيدليات، مؤكدًا أن ما يسمى بـ أدوية البرد أو كوكتيل البرد قد يحتوي مواد خطيرة أو غير مناسبة للحالة، ويمكن أن تتعارض مع صحة المريض أو تسبب مضاعفات، خصوصًا لمرضى الضغط والكبد والقلب.

وصفة علاجية وضرورة استشارة طبيب

وأوضح في منشوره أنه ترك في التعليقات فيديو يتضمن وصفة علاج كاملة اعتمد عليها، لكنه أكد أن هذا لا يغني أبدًا عن مراجعة طبيب مختص لتقييم الحالة، خاصة إذا استمرت الحرارة أكثر من 48 ساعة.

كما طلب من الجمهور عدم التهاون في الأعراض وعدم الاعتماد على التشخيص الذاتي، لأن السلالة الحالية قوية ومجهدة جسديًا على حد وصفه.

دعوة للاهتمام بالصحة العامة

واختتم منشوره برسالة إنسانية قائلاً: ألف سلامة على كل الناس.. المرض موجع جدًا ومش سهل.. خدوا بالكم من نفسكم وقللوا الخروج غير الضروري.

يأتي هذا المنشور في وقت ترتفع فيه معدلات الإصابة بالإنفلوانزا الموسمية، فيما يؤكد الأطباء أن الوقاية الأساسية تعتمد على:

  • التهوية الجيدة
  • غسل اليدين باستمرار
  • تجنب الاختلاط بالمصابين
  • شرب السوائل الدافئة
  • الراحة التامة فور ظهور الأعراض
إنفلوانزا سلالة إنفلوانزا جديدة المصريين ابن هاني الناظر كورونا أعراض السلالة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

حالة الطقس

حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

الاهلي

نجم الأهلي يتلقى عروض من الزمالك و بيراميدز واللاعب يرغب في الانتقال للخليج

تعدين

اكتشاف تاريخي يعيد رسم خريطة التعدين في العالم.. ماذا وجد العلماء؟

ترشيحاتنا

أسهم آسيا

أسهم آسيا تقفز بقوة مع تسعير خفض الفائدة الأمريكية… والتكنولوجيا تقود المكاسب

عملية اعتقال في فرنسا

اعتقال 4 أشخاص في فرنسا بتهمة التجسس لصالح روسيا

ويتكوف

الكرملين غاضب من تسريب مكالمة لويتكوف مع مبعوث بوتين

بالصور

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

ماذا يحدث للجسم عند قلة شرب الماء في الشتاء؟.. 5 أعراض خطيرة لا يشعر بها كثيرون

ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟
ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟
ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟

سر تدميس الفول في البيت .. قوام كريمي وطعم مميز

طريقة تدميس الفول
طريقة تدميس الفول
طريقة تدميس الفول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد