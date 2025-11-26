سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

في منشور أثار تفاعلًا واسعًا قبل قليل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن الدكتور محمد نجل الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عن إصابته بسلالة جديدة شديدة الانتشار من الإنفلوانزا، مؤكدًا أن الأيام الأخيرة شهدت انتشارًا سريعًا للحالات في مختلف المحافظات، خاصة مع دخول فصل الشتاء وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وقال الدكتور محمد الناظر في منشوره، إن السلالة المنتشرة حاليًا قوية جدًا، وناس كتير بتتعامل معاها بطريقة غلط، سواء باعتبارها كورونا أو باستخدام كوكتيلات البرد المنتشرة في الصيدليات، وده بيسبب مضاعفات.

وأضاف أنه يكتب المنشور وهو طريح الفراش منذ ثلاثة أيام بسبب شدة الأعراض.

أعراض السلالة الجديدة

بحسب وصفه، تشمل الأعراض المشتركة للحالات المنتشرة حاليًا:

ألم شديد في الجسم والعضلات

ارتفاع واضح في درجة الحرارة

احتقان قوي في الزور

كحة مستمرة

حرارة عنيدة ترتفع كل فترة رغم محاولات خفضها

وأشار إلى أن كثيرين يلجؤون للعلاج الخاطئ، معتقدين أنها كورونا أو مجرد دور برد عادي، مما يتسبب في سوء الحالة.

تحذير من كوكتيل البرد

شدد ابن الناظر على خطورة شراء علاجات جاهزة من الصيدليات، مؤكدًا أن ما يسمى بـ أدوية البرد أو كوكتيل البرد قد يحتوي مواد خطيرة أو غير مناسبة للحالة، ويمكن أن تتعارض مع صحة المريض أو تسبب مضاعفات، خصوصًا لمرضى الضغط والكبد والقلب.

وصفة علاجية وضرورة استشارة طبيب

وأوضح في منشوره أنه ترك في التعليقات فيديو يتضمن وصفة علاج كاملة اعتمد عليها، لكنه أكد أن هذا لا يغني أبدًا عن مراجعة طبيب مختص لتقييم الحالة، خاصة إذا استمرت الحرارة أكثر من 48 ساعة.

كما طلب من الجمهور عدم التهاون في الأعراض وعدم الاعتماد على التشخيص الذاتي، لأن السلالة الحالية قوية ومجهدة جسديًا على حد وصفه.

دعوة للاهتمام بالصحة العامة

واختتم منشوره برسالة إنسانية قائلاً: ألف سلامة على كل الناس.. المرض موجع جدًا ومش سهل.. خدوا بالكم من نفسكم وقللوا الخروج غير الضروري.

يأتي هذا المنشور في وقت ترتفع فيه معدلات الإصابة بالإنفلوانزا الموسمية، فيما يؤكد الأطباء أن الوقاية الأساسية تعتمد على: