حملة تموينية موسعة على المخابز بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية بمحافظة القليوبية حملة تموينية موسعة على المخابز

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية .

تكثيف الحملات

واكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة - مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية تكثيف الحملات وتشديد الرقابة علي كافة الأنشطة التجارية والمخابز والأسواق وتكثيف التواجد الرقابي وضرورة المتابعة المستمرة والعمل علي إستقرار الحالة التموينية.



وأشار إلى أن الحملة استهدفت ( بلتان وزاويه بلتان ) التابعين لنطاق دائرة مركز طوخ حيث أسفرت جهود هذة الحملة عن تحرير عدد ( ٧ ) مخالفات تموينية ما بين ( إنتاج خبز ناقص وزن - عدم نظافة أدوات العجن - عدم وجود قائمة تشغيل للمخابز - عدم وجود سجل زيارات للمفتشين ) .



وفي نطاق آخر قامت إدارة تموين كفر شكر بالمرور على مستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومخزن الدقيق بنطاق دائرة الإدارة وذلك للتأكد من مدي الإلتزام بالقرارات والقوانين والتنبيه عليهم بالإلتزام بذلك.