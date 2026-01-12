قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بيزعل مننا الجيران .. صبي الخردة خلص على أخوه بخطة خبيثة في البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تمكنت مباحث البحيرة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من كشف لغز العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، مكبل اليدين، بمياه ترعة الناصر، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه -تاجر خردة- بمساعدة صديقه، وإلقاء جثة شقيقه الأصغر مكبلة اليدين في المجرى المائي لترعة الناصر، وذلك بدعوى سوء سلوكه.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بعثور الأهالي على جثة طافية بمياه ترعة الناصر أمام قرية نجع السلطان، وانتقلت القوات الأمنية، وتم انتشال جثة لشخص مجهول الهوية، مكبل اليدين من الخلف، وبه تهشم في الرأس وجروح غائرة، ولا يحمل أي أوراق ثبوتية.

وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، لكشف هوية المجني عليه والتوصل للمتهمين، ونجحت التحريات في تحديد هوية القتيل، وتبين أنه يدعى تامر ج. ع، 37 عاما، وله سجل جنائي في قضايا سرقة وضرب.

بتكثيف الجهود، تبين أن وراء الجريمة شقيق المجني عليه ويدعى عبد المولى، 47 عاما، تاجر خردة، بالاشتراك مع صديقه محمد ا. ع، 35 عاما.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة، حيث قرر المتهم التخلص من شقيقه المجني عليه بزعم سوء سلوكه وافتعاله المشاكل المستمرة مع الجيران، واستعان المتهم بصديقه مقابل 4 آلاف جنيه لمساعدته في التنفيذ، وتم استدراج المجني عليه من محل إقامته بمركز الحمام بمحافظة مطروح فجر يوم 1 يناير، بحجة التوجه لشراء كمية من الدراجات بأسعار مخفضة بمنطقة جناكليس، وفي الطريق الموازي لترعة الناصر، باغته شقيقه بضربة بماسورة حديدية على رأسه، بينما أكمل المتهم الثاني التعدي عليه بحجر، ثم قاما بتكبيله وإلقائه في المجرى المائي بعد تجريده من متعلقاته.

وأرشد المتهمون عن السيارة ربع النقل المستخدمة في الحادث، والماسورة الحديدية -أداة الجريمة- كما تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه لدى أحد الأشخاص بعد أن باعه المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم، وبعرض المتهمين على النيابة العامة بمركز أبو المطامير، باشرت التحقيقات وأجرت معاينة تصويرية للواقعة، وأصدرت قرارها بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية.

البحيرة محافظة البحيرة جثة العثور على جثة ابو المطامير

