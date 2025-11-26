قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ 85 جنيهًا .. رجّع كارت شحن عداد الكهرباء المفقود بهذه الطريقة
أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
كيفية الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025
اطمن بنفسك .. خطوات مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية بنفسك
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمُترشحين
«الشناوي» و«جراديشار» أبرزهم .. غياب 7 لاعبين عن الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي
3 أجهزة في منزلك تسرق الكهرباء .. اعرفها
«دلياني»: المجتمع الإسرائيلي يُربّي أجيالاً ترى الفلسطيني مادة للإبادة
30 سلعة مُخفضة.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025
إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور
«القومي للمرأة» يشيد بـ«النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة» في إشراف انتخابات النواب
دعاء الصباح لتيسير الرزق.. لا تغفل عن دعوة تجلب لك الخير كله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
محمد سمير

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات مثيرة في مفاوضات انتقال نجم الأهلي إمام عاشور إلى الدوري الأمريكي، وسط عرض اعتبره الأقرب للاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

تفاصيل العرض الأمريكي لضم إمام عاشور

وأكد “الغندور” عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن إمام عاشور ووكيله آدم وطني أبديا بالفعل موافقة مبدئية على خوض تجربة الاحتراف في MLS، بعد وصول عرض رسمي من أحد أندية الدوري الأمريكي، والذي تشير التوقعات إلى أنه نيويورك ريد بولز.

وأوضح أن صيغة العرض قد تكون إعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه لاحقًا، في خطوة قد تمثل بداية انتقال كبير للدولي المصري خارج القارة.

ويشتمل العرض الأمريكي على امتيازات مالية ضخمة، أبرزها راتب مضاعف يفوق ما يحصل عليه إمام عاشور داخل الأهلي وحوافز إضافية مرتبطة بالأداء والمشاركات.

والمفاجأة الأكبر كانت تضمين العرض بندًا يمنح إمام عاشور فرصة الحصول على الجنسية الأمريكية في حال إتمام الانتقال النهائي للنادي، وهو ما يجعل الصفقة أكثر إغراءً من الناحية الشخصية والمهنية.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي موقفه خلال الأيام المقبلة، خاصة أن العرض يُعد من أقوى العروض التي تلقاها اللاعب منذ انضمامه للقلعة الحمراء.

الأهلي نجم الأهلي إمام عاشور الدوري الأمريكي إمام عاشور إلى الدوري الأمريكي آدم وطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

حالة الطقس

حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات

الأهلي

هكتب كتابي كمان كام يوم | طلب صريح من نجم الأهلي لإدارة الفريق

صلاح وحسام حسن

منافس محتمل| مصر والمكسيك في المباراة الإفتتاحية بـ كاس العالم 2026

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه .. ماذا قال رمضان صبحي في اتهامه بالتزوير؟ مفاجآت مثيرة

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يفجّر مفاجأة مثيرة بشأن أزمة نهائي السلة أمام الأهلي

حلمي طولان

انطلاق المعسكر الأخير للمنتخب الوطنى المشارك فى كأس العرب بمركز المنتخبات

مؤتمر الكاراتيه

مؤتمر صحفي عالمي قبل أيام من انطلاق بطولة العالم للكاراتيه

بالصور

5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ

عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب

مع بداية الشتاء .. 10 وصايا ذهبية لحماية الأطفال من نزلات البرد المُتكرّرة

الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء

«هوندا» تكشف عن سيارتها إنتيجرا «تاجرا» الجريئة لأول مرة

هوندا
هوندا
هوندا

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد