مواعيد قطارات النوم من أسوان إلى القاهرة والإسكندرية اليوم الأربعاء 26-11-2025

يقدم موقع "صدى البلد" مواعيد قطارات النوم من أسوان إلى القاهرة والإسكندرية عبر السكة الحديد.



جدول مواعيد قطارات النوم اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025



قطار 83 نوم - أسوان : القاهرة 4:20 مساءً.

قطار 87 نوم - أسوان : القاهرة 5:15 مساءً.

رحلات إضافية فى الأسبوع

يتم تشغيل رحلة إضافية إلى مدينة الإسكندرية، يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع .

كما تشهد محافظة أسوان خلال الأيام الحالية انتعاشة سياحية ملحوظة مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي، الذي يتزامن معه توافد البواخر النيلية القادمة من الأقصر فى رحلاتها السياحية نحو عروس الجنوب.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الموسم الشتوي الذي يعد الأهم على مدار العام، وبالتزامن مع تحسن الأحوال الجوية واستعداد المراسي السياحية لاستقبال مئات الزائرين من مختلف الجنسيات، وامتلأت الفنادق والبواخر السياحية بالنزلاء الذين استمتعوا بجمال الطبيعة الخلابة ومشاهدة المعابد والمزارات الأثرية.