الأسوأ.. نجم الزمالك ينتقد تصريحات حسام حسن المثيرة للجدل بعد بطولة العين الدولية

علق محمود فتح الله نجم نادي الزمالك السابق، على تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، والتي أثارت الجدل بعد بطولة العين الدولية الودية.

وكان حسام حسن قال فى تصريحات غاضبة: "أنا أفدت كرة القدم المصرية ولا أتقاضى راتبا مرتفعا مثل ميكالى، الذى لم يقدم لاعبين للمنتخب الأول".

وقال محمود فتح الله في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة إم بي سي مصر 2: «كابتن حسام حسن انا بحبه جدًا على المستوى الشخصي لأنه ليه مواقف انسانية كبيرة معايا، ولكن لو هنتكلم بحيادية فهو صعبها على نفسه بشكل كبير جدًا ومفيش داعي ليه أصلا».

وأضاف: «تصريحات حسام حسن هي الأسوأ بالنسبالي لمدير فني لمنتخب مصر على مر التاريخ، كمحتوى وتوقيت، واعتقد لو رجع بيه الزمن مش هيقول التصريحات دي».

وتابع نجم الزمالك السابق: «مفيش أي حاجة تخليها مشدود، لإنه بيقول إن القيادة السياسية هي اللي جابتني، وده شيء يخليه متطمن، وتصريح هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد يؤكد إن حسام حسن مكمل، ومفيش أي كلام على رحيله، فبالتالي مفيش شدة في الموضوع».

وأتم فتح الله تصريحاته قائلًا: «حسام حسن محتاج دلوقتي يعمل مجهود 200% عن اللي كان هيعمله الأول، وده عشان يكسب الشارع والجمهور المصري من تاني».