وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شخص عفوي.. عمرو سلامة يدافع عن حسام حسن

منار نور

وجه المخرج عمرو سلامة رسالة إلى حسام حسن، مدرب منتخب مصر، بعد تصريحاته المثيرة عقب لقاء الرأس الأخضر.

وكتب سلامة، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “رأيي الشخصي، بعيدا عن تصريحات غير موفقة والزعيق للجمهور، متعاطف مع شخص عفوي عاطفي مضغوط عارف إن في منظومة كاملة ضده مع إنه رمز تاريخي. بس واقعيا محاولة استنساخ تجربة المدرب المصري دلوقتي على غرار تجربة كابتن الجوهري وكابتن حسن شحاتة لن تجدي ولن تسفر إلا عن كوارث”.

وتابع: “المدرب المصري نجح أصلا أفريقيا فقط لما كانت أفريقيا غلبانة وما كانش في كرة حديثة وفرق أفريقية عندها لعيبة كلها محترفة”.

و‏أضاف: “ده غير إن الكابتن الجوهري وكابتن شحاتة كانوا ماليين عين معظم اللعيبة وكانت اللعيبة بيحترموهم وبيحبوهم جدا، وكان أصلا عندهم مسيرة وظيفية - كمدربين - محترمة مش مجرد شعبيتهم كلاعب سابق”.

و‏أكمل: “مع كامل احترامنا المدربين المصريين بعيد، فيهم مجتهدين وأذكياء ومحترمين، بس بعيد، ومدرب أجنبي نص لبة مش هيعمل فارق وهياخد فلوس كثير، محتاجين استثمار في مدرب أجنبي له مسيرة حقيقية، حرام جيل فيه أهم لعيب في تاريخنا يروح آخر كاس عالم ليه ومانحققش بيه أي تطور”.

عمرو سلامة حسام حسن منتخب مصر

