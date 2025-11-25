شخص عفوي.. عمرو سلامة يدافع عن حسام حسن

وجه المخرج عمرو سلامة رسالة إلى حسام حسن، مدرب منتخب مصر، بعد تصريحاته المثيرة عقب لقاء الرأس الأخضر.

وكتب سلامة، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “رأيي الشخصي، بعيدا عن تصريحات غير موفقة والزعيق للجمهور، متعاطف مع شخص عفوي عاطفي مضغوط عارف إن في منظومة كاملة ضده مع إنه رمز تاريخي. بس واقعيا محاولة استنساخ تجربة المدرب المصري دلوقتي على غرار تجربة كابتن الجوهري وكابتن حسن شحاتة لن تجدي ولن تسفر إلا عن كوارث”.

وتابع: “المدرب المصري نجح أصلا أفريقيا فقط لما كانت أفريقيا غلبانة وما كانش في كرة حديثة وفرق أفريقية عندها لعيبة كلها محترفة”.

و‏أضاف: “ده غير إن الكابتن الجوهري وكابتن شحاتة كانوا ماليين عين معظم اللعيبة وكانت اللعيبة بيحترموهم وبيحبوهم جدا، وكان أصلا عندهم مسيرة وظيفية - كمدربين - محترمة مش مجرد شعبيتهم كلاعب سابق”.

و‏أكمل: “مع كامل احترامنا المدربين المصريين بعيد، فيهم مجتهدين وأذكياء ومحترمين، بس بعيد، ومدرب أجنبي نص لبة مش هيعمل فارق وهياخد فلوس كثير، محتاجين استثمار في مدرب أجنبي له مسيرة حقيقية، حرام جيل فيه أهم لعيب في تاريخنا يروح آخر كاس عالم ليه ومانحققش بيه أي تطور”.