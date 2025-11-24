لميس الحديدي: تصريحات حسام حسن غير موفقة

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على التصريحات التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عقب مباراة كاب فيردي الودية في دورة العين الدولية الودية بالإمارات يوم 17 نوفمبر الجاري، قائلة: تلك التصريحات التي أدلى بها بعد المباراة التي فاز بها المنتخب بضربات الجزاء كانت نارية وغير موفقة، وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بين مؤيدين لإقالته ومعارضين، والاتحاد عقد معه اجتماعًا بقيادة هاني أبو ريدة.

وأضافت عبر برنامجها الصورة، الذي تقدمه على شاشة النهار، قائلة: ممكن كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يكون كان مضغوطًا من الحملات ضده، لكن الأكيد أن تصريحاته لم تكن موفقة لأنها صادرة عن المدير الفني لمنتخب مصر، وكان يجب أن يضبط كلامه.

وأردفت: الليلة هناك مناظرة فنية رياضية مع وضد استمرار حسام حسن. لدينا مشكلة في التوقيت مع اقتراب كأس الأمم الأفريقية الذي يحل في 21 ديسمبر القادم، حيث يفصلنا عنه أقل من شهر، والسؤال الأهم: هنعمل إيه في كأس الأمم الأفريقية أو كأس العالم؟ وهل هناك بديل؟ قبل التفكير فيمن يطالبون بإقالة حسام حسن، هل يوجد بديل؟ هل سنجلب مدربًا جديدًا يتعرف على اللاعبين؟

وتابعت: الصراحة هذه التجربة حصلت في الأهلي في وقت من الأوقات ولم تكن تجربة جيدة أو سليمة على الإطلاق. لكن هل قبل منافسة قوية مثل كأس الأمم الأفريقية نجيب حد جديد يتعرف على اللاعبين؟