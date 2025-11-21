إكرامي الشحات يفتح النار على منتقدي حسام حسن

هاجم إكرامى الشحات حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، منتقدو حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر خلال الفترة الماضية، طالبًا منحه الدعم الكامل قبل أمم أفريقيا وكأس العالم.

وأثار حسام حسن حالة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة عقب مواجهة كاب فيردى وديًا والتى انتهت بفوز الفراعنة بركلات الترجيح.

وقال إكرامى الشحات فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى مهيب عبدالهادى: «الناس لازم تدعم حسام حسن عشان بطولة أمم أفريقيا، الناس متربصة لحسام حسن عشان تصريحاته».

وتابع إكرامى: «بس فى ناس غاوية الهجوم على حسام حسن، الراجل وصل أمم أفريقيا وكأس العالم وتلاقى برضه الناس بتهاجمه».