قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز صلاة الجمعة في البيت مع الزوجة والأولاد؟.. أمين الإفتاء يجيب
رونالدو يتصدر قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا.. ما موقف محمد صلاح؟
تعرف على زي بيراميدز ونهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس بأبو سمبل سيتكرر في المتحف المصري الكبير
بكام النهارده؟.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
نيران صديقة.. أوكرانيا: الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة تابعة له فوق القرم
شركات النقل الذكي تدرس رفع أسعارها بعد زيادة البنزين
تعليق بنرات بالتعريفة الجديدة في جميع مواقف ومحطات النقل الجماعي بالجيزة
الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار وتثبتها لعام كامل.. خطة شاملة لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة ودعم الإنتاج المحلي| خبير يعلق
الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب في هذا الوقت.. يغفله كثيرون
حسام موافي يشرح أسباب الوفاة المفاجأة لمرضى الكبد.. فيديو
آصف ملحم: أمريكا تشهد انقساما داخليا حول التعامل مع الحرب الأوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب التبرع للزمالك .. إكرامي يرد على هجوم محمد عبد المنصف

اكرامي الشحات
اكرامي الشحات
يمنى عبد الظاهر

رد إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، على تصريحات محمد عبدالمنصف، حارس الزمالك السابق، بعدما انتقد الأخير اقتراح الأول، بالتبرع للقلعة البيضاء.

وكان إكرامي قد اقترح على الهواء، عبر قناة «إم بي سي مصر 1»، التبرع لنادي الزمالك، كحل للخروج من الأزمة المالية التي يعاني منها.

وقال إكرامي في تصريحات جديدة: «أنا بعتذر عن الرأي اللي أنا قولته، بتاع الـ2 جنيه، واحد من الزملاء طلع معاك قال إن الزمالك مش دار أيتام عشان يتقال كدة، وواحد قال إن الزمالك مش بيشحت فمينفعش يتقال الكلام ده».

وأضاف: «أنا بعتذر عن اللي أنا قولته، بس أنا عايز أشوف البهوات اللي قالوا كدة، إنتوا اقتراحتكم فين عشان الزمالك يخرج من الأزمة دي».

وأكمل: «أنا قولت الكلام ده من جوه قلبي، مفيش نوع من الاستهزاء أو بحفل على نادي الزمالك، اللي عنده رأي مفيد أو اقتراح يطلع يقول».

وتابع: «ونفس الأخ اللي قال الزمالك مش بيشحت، قالك طيب زيزو يصون العيش والملح، وميطلبش المبلغ اللي عايزه!، محمد عبدالمنصف».

وزاد: «أنا بتكلم على أساس إنك لما تيجي تسفه في الرأي أو الاقتراح اللي قولته، أنت بتقول حاجة أسوأ منها، يعني معنى كدة إنك بتشحت على الزمالك».



 

إكرامي الشحات محمد عبدالمنصف حارس الزمالك الأهلي التبرع لنادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

ترشيحاتنا

ييس توروب

ثوروب: أسعى لتحقيق الفوز أمام إيجل نوار.. وأمتلك الكثير من المعلومات عن المنافس

الغندور

شخص بلا قيمة.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور غامض

المصري

قناة مصرية مفتوحة لإذاعة مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

بالصور

هل تحمل بكتيريا الأمعاء مفتاح علاج فقر الدم المنجلي؟ مفاجأة علمية

علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي

من الفساتين الشفافة للبدلات الغريبة.. أغرب إطلالات مهرجان الجونة عبر دوراته حتى 2025 | صور

إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد