بسبب التبرع للزمالك .. إكرامي يرد على هجوم محمد عبد المنصف

رد إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، على تصريحات محمد عبدالمنصف، حارس الزمالك السابق، بعدما انتقد الأخير اقتراح الأول، بالتبرع للقلعة البيضاء.

وكان إكرامي قد اقترح على الهواء، عبر قناة «إم بي سي مصر 1»، التبرع لنادي الزمالك، كحل للخروج من الأزمة المالية التي يعاني منها.

وقال إكرامي في تصريحات جديدة: «أنا بعتذر عن الرأي اللي أنا قولته، بتاع الـ2 جنيه، واحد من الزملاء طلع معاك قال إن الزمالك مش دار أيتام عشان يتقال كدة، وواحد قال إن الزمالك مش بيشحت فمينفعش يتقال الكلام ده».

وأضاف: «أنا بعتذر عن اللي أنا قولته، بس أنا عايز أشوف البهوات اللي قالوا كدة، إنتوا اقتراحتكم فين عشان الزمالك يخرج من الأزمة دي».

وأكمل: «أنا قولت الكلام ده من جوه قلبي، مفيش نوع من الاستهزاء أو بحفل على نادي الزمالك، اللي عنده رأي مفيد أو اقتراح يطلع يقول».

وتابع: «ونفس الأخ اللي قال الزمالك مش بيشحت، قالك طيب زيزو يصون العيش والملح، وميطلبش المبلغ اللي عايزه!، محمد عبدالمنصف».

وزاد: «أنا بتكلم على أساس إنك لما تيجي تسفه في الرأي أو الاقتراح اللي قولته، أنت بتقول حاجة أسوأ منها، يعني معنى كدة إنك بتشحت على الزمالك».





