قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمصروفات أقل.. جامعة الأزهر تعلن 23 برنامجا علميا جديدا تلبي حاجة سوق العمل
تصادم سيارتين على الطريق الدائري في التجمع الخامس
رئيس الوزراء السوداني: لا أتقاضى راتبا .. ومصر تستضيف 5 ملايين من مواطنينا
لقاء تحديد مستقبل سامي .. تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو
إصابة إسرائيليين في هجوم نفذه شاب فلسطيني داخل فندق بالقدس
تفاصيل سقوط 6رجال و7 سيدات يديرون شبكة لممارسة الرذيلة بالنزهة
هل يكون الإمبراطور الأخير .. احتفالات بأول أمير ياباني يبلغ سن الرشد منذ 40 عامًا
نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ثبوت ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

إكرامي
إكرامي
حمزة شعيب


كشف إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، عن الأسماء التي يراها الأنسب لتولي رئاسة النادي الأهلي حال اعتذار الكابتن محمود الخطيب عن الترشح في الانتخابات المقبلة، بسبب ظروفه الصحية.


3 مرشحين محتملين علي مقعد رئاسة الأهلي 


خلال ظهوره في برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر 2"، أوضح إكرامي أن رجل الأعمال ياسين منصور هو الأنسب لرئاسة الأهلي حال غياب الخطيب. وأضاف أن طاهر أبو زيد، نجم الأهلي السابق ووزير الرياضة الأسبق، يأتي في المرتبة الثانية، بينما حلّ محمود طاهر، الرئيس الأسبق للنادي، في المركز الثالث ضمن ترشيحاته.
 


وكانت تقارير قد أشارت إلى أن محمود الخطيب اتخذ قرارًا بعدم استكمال مسيرته على رأس القلعة الحمراء، مفضلًا الاعتذار عن الترشح في الانتخابات القادمة نظرًا لظروفه الصحية.


الجمعية العمومية والانتخابات
من المقرر أن يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي جمعية عمومية يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، لمناقشة تعديلات في لائحة النظام الأساسي، وقد يتم خلالها الإعلان عن موعد الانتخابات المقبلة التي ستحدد هوية الرئيس الجديد للنادي.

محمود الخطيب الأهلي إكرامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا

بالصور

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد