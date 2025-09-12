إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي



كشف إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، عن الأسماء التي يراها الأنسب لتولي رئاسة النادي الأهلي حال اعتذار الكابتن محمود الخطيب عن الترشح في الانتخابات المقبلة، بسبب ظروفه الصحية.



3 مرشحين محتملين علي مقعد رئاسة الأهلي



خلال ظهوره في برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر 2"، أوضح إكرامي أن رجل الأعمال ياسين منصور هو الأنسب لرئاسة الأهلي حال غياب الخطيب. وأضاف أن طاهر أبو زيد، نجم الأهلي السابق ووزير الرياضة الأسبق، يأتي في المرتبة الثانية، بينما حلّ محمود طاهر، الرئيس الأسبق للنادي، في المركز الثالث ضمن ترشيحاته.





وكانت تقارير قد أشارت إلى أن محمود الخطيب اتخذ قرارًا بعدم استكمال مسيرته على رأس القلعة الحمراء، مفضلًا الاعتذار عن الترشح في الانتخابات القادمة نظرًا لظروفه الصحية.



الجمعية العمومية والانتخابات

من المقرر أن يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي جمعية عمومية يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، لمناقشة تعديلات في لائحة النظام الأساسي، وقد يتم خلالها الإعلان عن موعد الانتخابات المقبلة التي ستحدد هوية الرئيس الجديد للنادي.