قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
ياسمين عز للزوجات: اعملي لجوزك ليالي بيروت ولو متعرفيش روحي بيت أهلك
أبو العينين: الحل في حل الدولتين مافيش غيره
مفترق طرق تاريخي.. الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح حل الدولتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا يثير قلق جماهير مانشستر سيتي عن إصابة عمر مرموش

مرموش وجوارديولا
مرموش وجوارديولا
إسلام مقلد

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تطورات إصابات لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في الديربي، مشيرًا إلى غياب عدد من العناصر المهمة وعلى رأسهم الدولي المصري عمر مرموش الذي تعرض لإصابة مؤخراً مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

غيابات مؤكدة قبل الديربي

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ريان شرقي، عمر مرموش، وريان آيت نوري لن يشاركوا في الديربي، بينما مشاركة جون ستونز محل شك. باقي اللاعبين في حالة جيدة".

وكشف المدرب الإسباني عن تفاصيل إصابة النجم المصري قائلاً: "مرموش سيغيب لفترة أطول قليلاً، وربما يعود قبل أو بعد فترة التوقف الدولي المقبلة".

دوناروما صفقة استراتيجية

وعن التعاقد مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، أوضح جوارديولا: "كانت لدينا فرصة عظيمة للتعاقد معه، إنه حارس عالمي يبلغ من العمر 26 عامًا، ويمتلك خبرة كبيرة سواء مع الأندية أو منتخب إيطاليا".

تحديات التغيير في الفريق

وحول التغيرات التي طرأت على صفوف الفريق، أضاف: "عندما يتغير عشرة لاعبين في غضون أربعة أو خمسة أشهر، يصبح من الضروري أن يكون كل شيء مستقرًا. نحن نؤدي بشكل جيد في الكثير من الجوانب، لكن ما زلنا بحاجة إلى ثبات أكبر، خطوة بخطوة سنحقق ذلك. لدي الآن 16 لاعبًا فقط، وهذا يجعل اختيار التشكيلة أسهل من الاعتماد على 26 لاعبًا".

مستقبل جوارديولا مع السيتي

وبشأن مستقبله مع مانشستر سيتي، قال: "لا أعلم إن كنت سأبقى 27 عامًا مثل فيرجسون، لكنني الآن سعيد جدًا وأتطلع إلى الأمام لا إلى الخلف. لم أتوقع أن أستمر مع السيتي كل هذه الفترة. لن أبقى عندما أشعر أن النادي بحاجة إلى تغيير، لكن في الوقت الحالي لدي رغبة أكبر من أي وقت مضى للاستمرار، خصوصًا بعد ما حدث الموسم الماضي. أشعر أنني مسؤول عن تمثيل النادي بأفضل صورة وتحمّل مسؤوليات أكبر".

هالاند الأفضل في العالم

واختتم جوارديولا تصريحاته بالتأكيد على مكانة مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند قائلاً: "بالنسبة لي، هالاند هو أفضل مهاجم في العالم، ولن أقبل باستبداله بأي لاعب آخر. إيزاك لاعب رائع بالفعل ويكفي النظر إلى قيمة الصفقة التي دفعها نيوكاسل للتعاقد معه. هناك من يفضل مبابي، لكن في النهاية هي مسألة آراء شخصية".

بيب جوارديولا جوارديولا مانشستر سيتي الإنجليزي مانشستر سيتي مانشستر يونايتد عمر مرموش مرموش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نائبة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة

تناقض سافر.. نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن تعزي قطر وتبرر العدوان الإسرائيلي ضدها

ترشيحاتنا

طليق رنا سماحة

منشور صادم من رنا سماحة بعد إعلان خطوبة طليقها .. ماذا قالت؟

الموت يصدم مريم عامر منيب

والدها وخطيبها.. الموت يصدم مريم عامر منيب

محمد فاروق شيبا

بسبب فيديو.. فنان شهير في قبضة الشرطة

بالصور

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد