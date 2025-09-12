جوارديولا يثير قلق جماهير مانشستر سيتي عن إصابة عمر مرموش

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تطورات إصابات لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في الديربي، مشيرًا إلى غياب عدد من العناصر المهمة وعلى رأسهم الدولي المصري عمر مرموش الذي تعرض لإصابة مؤخراً مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

غيابات مؤكدة قبل الديربي

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ريان شرقي، عمر مرموش، وريان آيت نوري لن يشاركوا في الديربي، بينما مشاركة جون ستونز محل شك. باقي اللاعبين في حالة جيدة".

وكشف المدرب الإسباني عن تفاصيل إصابة النجم المصري قائلاً: "مرموش سيغيب لفترة أطول قليلاً، وربما يعود قبل أو بعد فترة التوقف الدولي المقبلة".

دوناروما صفقة استراتيجية

وعن التعاقد مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، أوضح جوارديولا: "كانت لدينا فرصة عظيمة للتعاقد معه، إنه حارس عالمي يبلغ من العمر 26 عامًا، ويمتلك خبرة كبيرة سواء مع الأندية أو منتخب إيطاليا".

تحديات التغيير في الفريق

وحول التغيرات التي طرأت على صفوف الفريق، أضاف: "عندما يتغير عشرة لاعبين في غضون أربعة أو خمسة أشهر، يصبح من الضروري أن يكون كل شيء مستقرًا. نحن نؤدي بشكل جيد في الكثير من الجوانب، لكن ما زلنا بحاجة إلى ثبات أكبر، خطوة بخطوة سنحقق ذلك. لدي الآن 16 لاعبًا فقط، وهذا يجعل اختيار التشكيلة أسهل من الاعتماد على 26 لاعبًا".

مستقبل جوارديولا مع السيتي

وبشأن مستقبله مع مانشستر سيتي، قال: "لا أعلم إن كنت سأبقى 27 عامًا مثل فيرجسون، لكنني الآن سعيد جدًا وأتطلع إلى الأمام لا إلى الخلف. لم أتوقع أن أستمر مع السيتي كل هذه الفترة. لن أبقى عندما أشعر أن النادي بحاجة إلى تغيير، لكن في الوقت الحالي لدي رغبة أكبر من أي وقت مضى للاستمرار، خصوصًا بعد ما حدث الموسم الماضي. أشعر أنني مسؤول عن تمثيل النادي بأفضل صورة وتحمّل مسؤوليات أكبر".

هالاند الأفضل في العالم

واختتم جوارديولا تصريحاته بالتأكيد على مكانة مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند قائلاً: "بالنسبة لي، هالاند هو أفضل مهاجم في العالم، ولن أقبل باستبداله بأي لاعب آخر. إيزاك لاعب رائع بالفعل ويكفي النظر إلى قيمة الصفقة التي دفعها نيوكاسل للتعاقد معه. هناك من يفضل مبابي، لكن في النهاية هي مسألة آراء شخصية".