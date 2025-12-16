وزير التموين: الأسعار في سوق اليوم الواحد مخفضة بنسبة 30%

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن السلع التموينية هدف أساسي لتوفيرها، كذلك نهتم بالتجارة الداخلية وأسواق اليوم الواحد أدت إلى تقليل في حلقات التداول.

وأضاف وزير التموين، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن الأسعار في هذه الأسواق تقل عن خارجها بنسبة 30%، ومن ضمن اهتماماتنا تطوير المجمعات الاستهلاكية.

وأشار إلى أننا نحاول تقديم هذه المجمعات للموطن بالشكل الذي يليق به، بغض النظر عن دخله المادي، منوها أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بعمليات تجارية كبيرة.

وذكر أن جميع أنواع الزيوت متوفرة، ولدينا شهرة بتوفير زيت الخليط المستخدم في القلي بالبيوت المصرية، ونزلنا منه عبوات مختلفة لتوفي احتياجات البيت المصري.