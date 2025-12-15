تموين الشرقية: تحرير 744 محضرا ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها قائلاً : لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين،وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة خلال الفترة من ٧ / ١٢ / ٢٠٢٥ إلى ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٥ أسفرت علي مدار الأسبوع الماضى، عن تحرير (٧٤٤) محضراً تموينياً متنوعاً حيث تم تحرير (٥٢٩) محضراً حيال أصحاب المخابز البلدية و السياحية و المطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة منها: نقص وزن رغيف الخبز ، إنتاج خبز مخالف للإشتراطات والمواصفات التموينية ،توقف المخبز عن الإنتاج بدون عذر ،مخابز تعمل بدون ترخيص وقضايا متنوعة.

وتم تحرير (٢١٥) محضر حيال أصحاب المحال التجارية و التفتيش على السلع الغذائية و غير الغذائية لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة و قضايا متنوعة.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالقوانين التموينية ،مشدداً على استمرار الحملات اليومية وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.