جامعة الزقازيق تطلق الموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة

شهدت جامعة الزقازيق تدشين الموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة، وذلك اليوم الأحد بقاعة المنتديات بالجامعة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وبرعاية وحضور الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

جاءت الفعاليات بحضور وفد من إدارة المشروع الوطني للقراءة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استقبلت الجامعة الوفد بحفاوة وترحيب، في إطار الدعم المتواصل للتعاون المشترك وتعزيز الدور الثقافي والمعرفي للجامعات المصرية.

أكد الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن المشروع الوطني للقراءة يُعد من المشروعات القومية الرائدة التي تستهدف بناء وعي طلابي مستنير وتعزيز قيم المعرفة والاطلاع، مشيرًا إلى أن القراءة تمثل حجر الأساس في تشكيل الشخصية الجامعية القادرة على التفكير النقدي والإبداعي. وأكد حرص جامعة الزقازيق على دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات العصر والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

أضاف أنه يمثل المشروع الوطني للقراءة أحد أهم المشروعات الثقافية الوطنية التي تؤمن بأهمية القراءة بوصفها ركيزة أساسية لبناء الوعي والارتقاء بالفكر، وجسرًا فاعلًا للعبور نحو الثقافة الشاملة وتنمية القدرات العقلية والمعرفية للطلاب، بما يؤهلهم لمواكبة متطلبات العصر ومسارات التقدم والتنمية.

تضمّن برنامج الفعاليات عقد ندوة تعريفية بالمشروع الوطني للقراءة، بمشاركة جميع كليات جامعة الزقازيق ومنسقي المشروع بها، وبحضور الدكتور عبده إبراهيم مدير المشروع الوطني للقراءة، حيث جرى استعراض أهداف المشروع ومحاوره وآليات تنفيذه، إلى جانب تسليط الضوء على الدور المنشود للجامعات في ترسيخ ثقافة القراءة بين الطلاب.

أعرب الدكتور علي عبدالمنعم حسين، المنسق العام للمشروع بالجامعة وأستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، عن اعتزازه بتدشين الموسم الخامس للمشروع داخل جامعة الزقازيق، مؤكدًا أن المشروع الوطني للقراءة يُعد منصة حقيقية لاكتشاف المواهب الطلابية وتنمية القدرات الفكرية والمعرفية، وترسيخ ثقافة القراءة الواعية بوصفها أساسًا لبناء الإنسان. وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين إدارة الجامعة والكليات المختلفة يهدف إلى تحقيق مشاركة واسعة ومثمرة تليق بمكانة الجامعة ودورها الرائد.

وأكد القائمون على الفعالية أن تدشين الموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة يعكس حرص جامعة الزقازيق على دعم المبادرات الوطنية الهادفة، وتعزيز المشاركة الطلابية الفاعلة، والإسهام في إعداد جيل واعٍ ومثقف قادر على الإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية المستدامة.