حكم فعل الخير دون نية.. أمين الإفتاء: الله يكافئ عباده حتى لو لم يكن الإنسان مدركا
حالة واحدة لا تكتب فيها القائمة للزوجة .. أزهري يكشف مفاجأة للشباب
نظير عياد يستقبل كبار المفتين المشاركين في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
عطل مفاجئ يضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" وشكاوى عالمية من توقف الخدمة
بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات
ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية
توتنهام يخسر بثلاثية من نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
أستون فيلا يفوز 3-2 على وست هام في الدوري الإنجليزي
صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025
مفاعل نووي في فرنسا يصل لطاقته الكاملة لأول مرة منذ ربطه بالشبكة
مصر وقطر توقعان اتفاقية تاريخية لتعزيز "الطيران الأخضر" إقليميًا
نوران ماجد: تعرضت للظلم بمسلسل عباس الريس.. ودوري مفاجأة في أولاد الراعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة الزقازيق تطلق الموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة

محمد الطحاوي

شهدت جامعة الزقازيق تدشين الموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة، وذلك اليوم الأحد بقاعة المنتديات بالجامعة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وبرعاية وحضور الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

جاءت الفعاليات بحضور وفد من إدارة المشروع الوطني للقراءة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استقبلت الجامعة الوفد بحفاوة وترحيب، في إطار الدعم المتواصل للتعاون المشترك وتعزيز الدور الثقافي والمعرفي للجامعات المصرية.

أكد الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن المشروع الوطني للقراءة يُعد من المشروعات القومية الرائدة التي تستهدف بناء وعي طلابي مستنير وتعزيز قيم المعرفة والاطلاع، مشيرًا إلى أن القراءة تمثل حجر الأساس في تشكيل الشخصية الجامعية القادرة على التفكير النقدي والإبداعي. وأكد حرص جامعة الزقازيق على دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات العصر والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

أضاف أنه يمثل المشروع الوطني للقراءة أحد أهم المشروعات الثقافية الوطنية التي تؤمن بأهمية القراءة بوصفها ركيزة أساسية لبناء الوعي والارتقاء بالفكر، وجسرًا فاعلًا للعبور نحو الثقافة الشاملة وتنمية القدرات العقلية والمعرفية للطلاب، بما يؤهلهم لمواكبة متطلبات العصر ومسارات التقدم والتنمية.

تضمّن برنامج الفعاليات عقد ندوة تعريفية بالمشروع الوطني للقراءة، بمشاركة جميع كليات جامعة الزقازيق ومنسقي المشروع بها، وبحضور الدكتور عبده إبراهيم مدير المشروع الوطني للقراءة، حيث جرى استعراض أهداف المشروع ومحاوره وآليات تنفيذه، إلى جانب تسليط الضوء على الدور المنشود للجامعات في ترسيخ ثقافة القراءة بين الطلاب.

أعرب الدكتور علي عبدالمنعم حسين، المنسق العام للمشروع بالجامعة وأستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، عن اعتزازه بتدشين الموسم الخامس للمشروع داخل جامعة الزقازيق، مؤكدًا أن المشروع الوطني للقراءة يُعد منصة حقيقية لاكتشاف المواهب الطلابية وتنمية القدرات الفكرية والمعرفية، وترسيخ ثقافة القراءة الواعية بوصفها أساسًا لبناء الإنسان. وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين إدارة الجامعة والكليات المختلفة يهدف إلى تحقيق مشاركة واسعة ومثمرة تليق بمكانة الجامعة ودورها الرائد.

وأكد القائمون على الفعالية أن تدشين الموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة يعكس حرص جامعة الزقازيق على دعم المبادرات الوطنية الهادفة، وتعزيز المشاركة الطلابية الفاعلة، والإسهام في إعداد جيل واعٍ ومثقف قادر على الإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية المستدامة.

جامعة الزقازيق المشروع الوطني للقراءة بقاعة المنتديات

بيطري الشرقية يحصن 142 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

