79 ألفا و330 زيارة منزلية لعلاج كبار السن وذوي الهمم بالشرقية

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية 79 ألفا و330 زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم من خلال 125 مركزا طبيا وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لرعاية "كبار السن" التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين فوق 65 عاماً من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في تلك المرحلة العمرية ضمن مواصلة الفرق الطبية المتحركة جهودها.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الدكتور أحمد البيلى استمرار الانتشار المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة ويتم خلال هذه الزيارات تقديم حزمة من الخدمات الطبية، وفي حالة إيجابية النتائج يتم تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية، هذا بجانب تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة التغذوية اللازمة لكبار السن.