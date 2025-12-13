لا خطأ أو تقصير.. رد حاسم من مدير المتحف المصري الكبير على سقوط أمطار على البهو العظيم

أكد أحمد غنيم مدير المتحف المصري الكبير، أن المتحف المصري الكبير هو درة المتاحف حول العالم ومن الطبيعي أن تحدث أي حالة جدل خاصة بالمتحف.



وقال أحمد غنيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البعض تداول صور لهطول أمطار في داخل البهو العظيم والمتحف يسمح بدخول الإنارة والتهوية ".

وتابع أحمد غنيم :" متوسط عدد أيام سقوط الأمطار على القاهرة من 14 لـ 16 يوم في السنة".

وأكمل أحمد غنيم " الأمطار نزلت على البهو العظيم والأرض وعلى تمثال رمسيس الثاني المصنوع من الجرانيت الذي يتحمل أي عوامل تعرية ".

ولفت أحمد غنيم :" لا يوجد تقصير أو خطأ في التصميم وكل شيء معمول حسابه وبعد هطول الأمطار يتم إزالة الأمطار ".

وتابع أحمد غنيم :" لا توجد أية مشكلة في صرف المتحف المصري الكبير".