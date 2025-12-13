ترامب: سنرد بعد مقتل ثلاثة أمريكيين في هجوم بسوريا وتُحمل أمريكا مسؤوليته لتنظيم داعش

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /السبت/، إن واشنطن "سترد" بعد مقتل ثلاثة أمريكيين (جنديين ومدني) في هجوم بسوريا، مشيرا إلى أن تنظيم داعش هو المسؤول عن الهجوم.

وأضاف ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض :"هذا هجوم لتنظيم داعش".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /أسوشيتد برس/ الأمريكية.

وقدم تعازيه لذوي القتلى، قائلا إن هناك ثلاثة جرحى آخرين "يبدو أن حالتهم جيدة".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، مقتل جنديين أمريكيين ومدني أمريكي، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، في كمين نصبه تنظيم داعش، في وسط سوريا.

وذكرت القيادة المركزية في بيان لها على موقع "إكس"، أنه احتراما لخصوصية عائلات الضحايا، ووفقا لسياسة وزارة الحرب، سيتم حجب هويات الجنود لمدة 24 ساعة بعد إبلاغ ذويهم.

ويُعد هذا الهجوم على القوات الأمريكية، الأول من نوعه الذي يُسفر عن سقوط ضحايا منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد قبل عام.

ووقع إطلاق النار قرب مدينة تدمر، مما أسفر أيضا عن إصابة أفراد من قوات الأمن السورية، ونُقل المصابون بواسطة مروحيات إلى قرب الحدود مع العراق والأردن.