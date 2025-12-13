لسلامة الآثار | غنيم: إدارة المتحف الكبير حددت عدد الزائرين اليومي عند 15 ألفا

أكد أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، إن إدارة المتحف حددت عدد الزائرين اليومي عند 15 ألف زائر، وذلك حفاظًا على سلامة الآثار وضمان جودة تجربة الزيارة.

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر، أنه سيتم زيادة الأعداد تدريجيًا بعد دراسة سلوك الزائرين خلال فترة معينة، مؤكدًا أن الطلب على زيارة المتحف في تزايد مستمر.

منوها أنه لا يمكن تحديد وقت ثابت للزيارة، قائلًا: «مينفعش أدخل وأقول للزائر وقتك خلص».

ولفت إلي أنه منذ افتتاح المتحف تخطينا نصف مليون زائر للمتحف حتى الآن ".

وتابع :" 55 % مصريين و45 % أجانب قاموا بزيارة المتحف المصري الكبير منذ افتتاحه وحتى الآن ".

وأكمل :" حجز تذاكر المتحف المصري الكبير تتم بشكل إلكتروني بهدف تقليل التكدس أمام شبابيك التذاكر ".