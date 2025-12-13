مدير المتحف المصري الكبير: منذ الافتتاح تخطينا نصف مليون زائر حتى الآن

أكد أحمد غنيم مدير المتحف المصري الكبير، أنه سيتم زيادة أعداد الزائرين تدريجيا ومن الممكن أن نصل لـ 20 ألف زائر في اليوم .



وقال أحمد غنيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منذ افتتاح المتحف تخطينا نصف مليون زائر للمتحف حتى الآن ".



وتابع أحمد غنيم :" 55 % مصريين و45 % أجانب قاموا بزيارة المتحف المصري الكبير منذ افتتاحه وحتى الآن ".



وأكمل أحمد غنيم :" حجز تذاكر المتحف المصري الكبير تتم بشكل إلكتروني بهدف تقليل التكدس أمام شبابيك التذاكر ".

ولفت أحمد غنيم :" الشركة المنفذة لحفل افتتاح المتحف ستقوم بإزالة بعد الرخام المكسر وتلف بعض الأرضيات الناجمة عن حفل افتتاح بداية من الغد ونتحدث في مدة تتراوح من شهر لشهر ونصف".



