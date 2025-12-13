قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة
بعد مسلسل دينا الشربيني .. احترس هذه الأشياء تسبب الفشل الكلوي
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وزير الصحة: الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظات
فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص
بعد ظرف صحي لمتسابق .. الطفل عبدالله يتأهل للمرحلة التالية من دولة التلاوة
يعد الهجوم عليه بسبب فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: صعبت عليا نفسي
تايمز أوف إسرائيل: الرئيس السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع نتنياهو
فيفا يرشّح المصرية شاهندة المغربي للتحكيم في كأس العالم للسيدات بالبرازيل
تفصلنا 8 أيام ..الشتاء يبدأ رسميا في 21 ديسمبر
لميس الحديدي عن محمد صلاح : الملك نزل غيّر المباراة .. ورسالة دعم قوية للمنتخب
الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
محافظ الغربية يهنئ الفائزين في الدورة 32 للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

هنأ اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، مشيدًا بما حققوه من إنجازات مشرفة رفعت اسم الغربية عاليًا في واحدة من أعرق وأهم المسابقات القرآنية على مستوى العالم، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس عمق ارتباط أبناء مصر بكتاب الله، ويجسد ثمرة أسر واعية ومؤسسات دينية وتعليمية غرست في نفوس الأجيال حب القرآن والعلم والانضباط.


وأعرب محافظ الغربية عن خالص تهانيه وتقديره لفضيلة الشيخ عبد الفتّاح عبد الحميد أبو زهرة، ابن عزبة السرايا بمركز قطور، بعد فوزه بالمركز الأول عالميًا في فرع القراءات السبع مع التوجيه، معتبرًا أن هذا الإنجاز الكبير تتويج لمسيرة علمية راسخة وجهد متواصل، ونموذج مشرف لعالم أزهري حمل القرآن علمًا وخلقًا ورسالة، وأسهم بعلمه في ترسيخ مكانة مصر في المحافل القرآنية الدولية.


كما هنأ المحافظ ابنة المحافظة أسماء وليد، ابنة قرية المنشأة الكبرى بمركز السنطة، لحصولها على المركز الثالث عالميًا في فرع القراءات السبع مع التوجيه، مؤكدًا أن تفوقها يعكس صورة مشرفة لفتاة مصرية جمعت بين الاجتهاد وحفظ كتاب الله وإتقان علومه، لتكون قدوة حقيقية لأبناء جيلها، ودليلًا واضحًا على أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان وبناء وعيه على أسس دينية صحيحة.


وأعرب المحافظ عن سعادته بالإنجاز اللافت الذي حققه ثلاثة أشقاء من أبناء قرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود، بعد فوزهم بالمركز الأول في فرع الأسرة القرآنية وهم محمود سعد إبراهيم عبد الكريم، وعبد الله سعد إبراهيم عبد الكريم، وآية سعد إبراهيم عبد الكريم، مشيرا الى أن هذا التفوق الأسري يعكس دور الأسرة المصرية الواعية في تنشئة أبنائها على حب القرآن والالتزام بقيمه، ويبعث برسالة قوية بأن البيوت العامرة بكتاب الله تخرج أجيالًا قادرة على التميز والريادة.


وأكد أن محافظة الغربية تفخر بأبنائها من حفظة كتاب الله، وتضع دعمهم وتشجيعهم في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن هذه النماذج المضيئة تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري، وتسهم في ترسيخ الهوية الوطنية والدينية المعتدلة، مشيرًا إلى أن ما حققوه ليس إنجازًا فرديًا فقط، بل هو فخر لمحافظة بأكملها، ورسالة أمل للأجيال القادمة بأن طريق القرآن هو طريق التفوق والرفعة والاحترام في الدنيا والآخرة.


واختتم محافظ الغربية تهنئته بتمنياته بمزيد من النجاح والتوفيق لأبناء المحافظة، مؤكدًا أن الغربية ستظل داعمة لكل موهبة جادة، وحاضنة لكل تميز حقيقي، وأن راية القرآن ستبقى خفاقة بأبناء مصر في كل المحافل الدولية.

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

ترامب

خبيرة أمن إقليمي: ترامب يواجه مشكلة حقيقية مع إسرائيل الساعية لإضعاف خطة السلام

نتنياهو

خبيرة: نتنياهو يتجاهل خطة السلام .. وجود قوة دولية يردع انتهاكات إسرائيل

غزة

أجواء شديدة البرودة .. كريمة عوض: إسرائيل تستخدم سلاح الطقس في غزة

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

