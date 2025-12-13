قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وزير الرياضة: فوز مصر برئاسة لجنة التنمية البدنية والرياضة باليونسكو حدث تاريخي

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
إسلام مقلد

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن فوز مصر برئاسة اللجنة الحكومية للتنمية البدنية والرياضة التابعة لمنظمة اليونسكو يُعد حدثًا تاريخيًا ومهمًا، خاصة أنه يأتي لأول مرة تتولى فيها مصر هذا المنصب الدولي الرفيع.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان الرسمي عن تولي مصر رئاسة اللجنة، حرص وزير الشباب والرياضة على توجيه الشكر لوزارة الخارجية، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبته في دعم الملف المصري، إلى جانب الدعم الكامل من القيادة السياسية، والذي كان له أثر مباشر في حسم الفوز لصالح مصر.

شركا نجاح

وأوضح صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تنظر إلى ممثلي منظمة الأمم المتحدة واليونسكو باعتبارهم شركاء نجاح في هذا الإنجاز، مؤكدًا أن التعاون المستمر والتنسيق المشترك كان عنصرًا أساسيًا في تعزيز فرص مصر للفوز بالمنصب.

تولي المنصب

وأشار وزير الرياضة إلى أن توليه هذا المنصب لم يكن هدفًا سعى إليه بشكل مباشر، قائلًا: لم أسع لهذا المنصب، ولكن الأقدار قادتني إليه، في إشارة إلى الثقة الدولية في التجربة المصرية بملف التنمية الرياضية والبدنية.

كواليس الفوز

وكشف الدكتور أشرف صبحي عن كواليس الفوز، موضحًا أن الأمر جاء عقب مؤتمر عقدته اليونسكو حول مكافحة المنشطات، أعقبه اجتماع مغلق استمر نحو 30 دقيقة، شهد طرح عدد من الأسئلة المحددة، قبل أن يتم إجراء الانتخابات في مدينة سانتياجو، والتي أسفرت عن فوز مصر برئاسة اللجنة.

وأُقيم المؤتمر الصحفي بحضور الدكتورة نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لمصر والسودان، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، في تأكيد على أهمية الحدث ودلالته على الحضور المصري المتنامي في المحافل الرياضية الدولية.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مصر اللجنة الحكومية للتنمية البدنية والرياضة منظمة اليونسكو اليونسكو

